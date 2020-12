Igralko Ellen Page, ki se je preimenovala v Elliota, podprla žena in številni zvezdniki

Igralka, ki je leta 2007 blestela v filmu Juno, je priznala, da je transspolna oseba. Odločitev, da se preimenuje v Elliota, je podprla žena, s katero sta poročeni od leta 2018, nekaj lepih besed pa so ji namenile tudi igralske kolegice Mia Farrow, Patricia Arquette, Kat Dennings in druge.

Ellen Page, ki je razkrila, da je transspolna oseba in v daljšem zapisu na Twitterju razložila, da se je preimenovala v Elliota, poistoveti pa se z zaimkoma 'on' ali 'oni', uživa popolno podporo žene in stanovskih kolegov.

icon-expand Elliot in Emma Portner sta se poročila pozimi leta 2018. FOTO: Profimedia

Emma Portner, ki je z Elliotom poročena od januarja 2018, je na družbenem omrežju Instagram objavila zapis svojega partnerja in ob tem dodala, da je nanj izredno ponosna. Profesionalna plesalka in koreografinja meni, da so trans, queer in nebinarne osebe darilo temu svetu. 26-letnica je svoje razmišljanje zaključila z naslednjimi besedami:''Prosim za potrpežljivost in zasebnost, obenem pa prosim tudi za podporo transspolnim osebam. Življenje Elliota je dar sam po sebi. Še naprej sij, sladki E., tako zelo te ljubim.''Elliot se je na zapis odzval s simboloma srca.

"Izjemno sem hvaležen za neverjetne ljudi, ki so me podpirali na tej poti. Ne vem, kako naj povem, kako izjemen je občutek, ko sem končno pristen jaz. Toliko ljudi v trans skupnosti me je neskončno navdihovalo. Zahvaljujem se vam za pogum, velikodušnost in nenehno prizadevanje, da bi ta svet postal bolj sočuten in vključujoč kraj,'' je Page zapisal v svoji objavi, v kateri je razložil del svoje življenjske spremembe. Ob tem koraku pa so ga podprli tudi nekateri kolegi iz sveta zabave.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralka Anna Kendrickje zapisala:''Besede Elliota so tako lepe in tako jasne, z njimi pa nas opominja, da smo lahko vsi pogumni in radostni, ko so stvari za nas grozljive. Še posebej v tem letu pa je tak opomnik pravo darilo.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oglasila se je tudi legendarna igralka Mia Farrow: ''Želim ti obilo sreče ob začetku tvoje nove avanture, dragi Elliot. Kako krasno!'' Patricia Arquette mu je poslala obilo virtualne podpore, Alyssa Milanopa se mu je iskreno zahvalila za priznanje. Zvrstile so se tudi lepe besede ali simboli podpore igralk Kat Dennings, Olivie Munn,pevke Miley Cyrus in drugih.