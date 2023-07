Igralko, ki je ženske zvabila v kult, predčasno izpustili iz zapora

Igralka Allison Mack je bila izpuščena iz zapora pred iztekom kazni, piše na spletni strani ameriške vlade. Zvezdnica serije Smallville je bila leta 2021 obsojena na tri leta zapora, potem ko je priznala krivdo za obtožbe, da je manipulirala z ženskami, da so postale spolne sužnje za voditelja kulta Keitha Ranierja. Igralka je v zapor odšla predčasno, tako kot ga je sedaj tudi zapustila.

Zapisi Zveznega urada za zapore pravijo, da je bila Allison Mack izpuščena 3. julija, potem ko je odslužila približno dve leti kazni, na katero je bila obsojena. Vodja kulta Keith Raniere je bil zaradi trgovine z ljudmi obsojen na 120 let zapora, Mack pa se je daljši zaporni kazni izognila s sodelovanjem z oblastmi. Igralki je grozilo 17 let in šest mesecev zaporne kazni. Zaradi sodelovanja s preiskovalno enoto, ki je z njeno pomočjo razkrinkala številne sodelujoče v spornem kultu, pa se je njena kazen občutno zmanjšala in je na koncu znašala tri leta.

icon-expand Allison Mack leta 2018, ko se je odpravljala na sodišče FOTO: Profimedia

Allison je v kult pripeljala ženske, ki so bile ožigosane, prisiljene v spolne odnose in težko fizično delo, igralka pa se je zagovarjala s trditvami, da se je kultu NXIVM pridružila, ker je mislila, da ji bo članstvo in novačenje pomagalo postati hollywoodska zvezda. "Preselila sem se v Albany, kjer je sedež NXIVM, da bi zapolnila praznino v sebi in znova našla svojo dušo. Soustanovitelja Keitha Ranierja sem prosila, če mi lahko pomaga postati slavna igralka, čeprav sem se takrat počutila slabo," je rekla Mackova.