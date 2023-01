Igralko Loulou Taylor med plavanjem v morju v Cape Townu napadel tjulenj

Igralka Loulou Taylor je na družbenem omrežju delila fotografije poškodb, ki jih ji je povzročil tjulenj, ki jo je napadel med kopanjem v morju na obali Clifton Beach v Cape Townu v Južnoafriški republiki. Nad morskim sesalcem so bili najprej navdušeni obiskovalci plaže, a se je to kmalu spremenilo, ko je ta začel z ugrizi napadati mimoidoče.

Zvezdnica znanstveno-fantastične serije Raised By Wolves, Loulou Taylor, je doživela nenavaden dogodek, saj jo je med kopanjem v morju Južnoafriške obale napadel tjulenj. Ta velik morski sesalec, ki v odrasli dobi tehta okrog 87 kilogramov, je zaplaval na obalo, kjer je najprej napadel mimoidoče, pozneje pa se je vrnil v vodo, kjer je med plavanjem srečal igralko in napadel še njo.

Taylorjeva, ki je v celoti spregledala dogajanje na obali, je po napadu na družbenem omrežju objavila fotografije, na katerih je pokazala okrvavljeno dlan, ob tem pa dodala svarilo vsem, ko bi se odločili za obisk priljubljene turistične točke. "Bodite pozorni pri plavanju na plaži Clifton!" je zapisala in dodala: "V vodi me je napadel tjulenj in me je šestkrat ugriznil. Obiskati sem morala urgenco, kjer sem dobila močne antibiotike. Res imajo velike zobe! Hvala vsem, ki so mi pomagali iz vode."

Igralka je pozneje delila še fotografije, na katerih je imela že povite prste na rokah in sporočila oboževalcem, da je z njo vse v redu. Odkar se je zgodil napad, je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, na katerem so najprej navdušeni opazovalci občudovali tjuljna, nato pa je žival s svojimi velikimi zobmi napadla fantkovo nogo, navdušenje pa se je spremenilo v grozo. Ljudje na posnetku so začeli vpiti, naj se vsi umaknejo iz vode.

