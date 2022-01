Mandy Moore na snemanju presenetil obisk 10-mesečnega sina

Igralka Mandy Moore je na prizorišču snemanja doživela prav posebno presenečenje, saj jo je prišel pozdravit njen 10-mesečni sin August 'Gus' Harrison. Zvezdnica je prvič postala mamica februarja 2021, pred kratkim pa je dejala, da za materinstvo veljajo prav vsi klišeji, ki jih je kadar koli slišala. Augustov oče je pevec Taylor Goldsmith.

Igralka Mandy Moore je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo prav posebnega obiska, ki jo je presenetil med snemanjem serije To smo mi. Zvezdnico je namreč obiskal 10-mesečni sin August, ki sta se ga z možem Taylorjem Goldsmithom razveselila februarja lansko leto.

icon-expand Mandy Moore FOTO: Instagram

"Goosey je obiskal mamo na snemanju," je ob fotografiji zapisala 37-letna pevka in igralka, ki drži fantka v naročju, oblečena in urejena pa je kot starejša verzija njenega lika iz serije To smo mi, Rebecca Pearson. Gus, kot skrajšano imenujejo Augusta, je zvezdničin prvi otrok, Mandy pa je decembra 2021 za revijo Parents spregovorila o materinstvu: "Nočem zveneti osladno, ampak vsi klišeji, ki jih slišimo o materinstvu, držijo. Življenje je sedaj drugačno in ima smisel na način, ki ga prej ni imelo. Nisem vedela, da na tem svetu lahko obstaja takšna ljubezen."

Igralka je na vprašanje, ali bo materinstvo vplivalo na njeno igralsko in pevsko kariero, odgovorila: "Materinstvo bo spremenilo, o čem bom v prihodnje pisala, kot igralka pa bom lahko odigrala nekatere vloge, kot jih do sedaj nisem mogla. Sedaj sem svoji paleti barv dodala novo, ki je prej nisem poznala. Materinstvo bo vplivalo na odločitve, ki jih bom v prihodnje izbirala pri svojem delu. Vse se je spremenilo."

icon-expand Sin Mandy Moore je dopolnil 10 mesecev. FOTO: Instagram

Spregovorila je tudi o pričakovanjih, ki jih je imela pred rojstvom otroka: "Nisem vedela, v kaj se spuščam. Toliko poudarka je na nosečnosti, potem pa kar naenkrat pride otrok in se vse vrti okoli njega, ti pa skušaš ugotoviti, kako stvarem streči. Iskreno sem se počutila malce pozabljeno in izgubljeno. Mislila sem, da bom ohranila prijateljstva. Ko dobiš otroka, se svet, ki ga poznaš, obrne v popolnoma drugo smer. Večina ljudi je samo čakala, da bom spet zadihala. Ob tem sem spoznala, da so nekatera prijateljstva bolj sezonske narave."