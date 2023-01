Igralko Margot Robbie prijatelji v šoli klicali črv

Igralko Margot Robbie so na nedavni premieri njenega zadnjega filma v Avstraliji presenetili prijatelji iz otroštva, ki so jo zmotili kar med opravljanjem intervjuja. Zvezdnico filma Babilon so poklicali po vzdevku, ki so ji ga nadeli še v času, ko so skupaj obiskovali šolske klopi. Tako so njeni prijatelji razkrili, da so jo včasih klicali črv (maggot), 32-letnica pa se je svojih nekdanjih sošolcev iskreno razveselila.

icon-expand Margot Robbie na premieri novega filma Babilon FOTO: Profimedia "Živijo, 'maggot'," so se kar med intervjujem, ki ga je opravljala Margot Robbie, zadrli njeni prijatelji. Zvezdnica novega filma Babilon se je na vzdevek, ki razkriva, da so jo včasih klicali črv, takoj obrnila. Iskreno se je razveselila svojih prijateljev, ki so jo prišli podpret na avstralsko premiero njenega zadnjega filma. Posnetek zvezdnice, ki so jo prijatelji iz otroštva razveselili z obiskom, je na svojem TikToku delil kar voditelj Justin Hill, ki je bil navdušen, da je bil prisoten ob tem dogodku. "Ne morem verjeti, da sem bil priča trenutku, ko so šli mimo Margotini prijatelji iz otroštva in jo poklicali, medtem ko sva se midva pogovarjala," je zapisal voditelj ob posnetku. PREBERI ŠE Margot Robbie improvizirala, da bi poljubila Brada Pitta 32-letna igralka trenutno promovira svoj najnovejši film, v katerem igra glavno vlogo. Film opisuje dogodke o dekadentnih in razuzdanih začetkih hollywoodskega filmskega sveta. V filmu poleg Margot igra tudi Brad Pitt in kot je nedavno priznala v enem od intervjujev, je izkoristila priložnost, da se je z njim poljubila. "Veste, da poljuba prvotno ni bilo v scenariju? Mislila sem si, kdaj pa bom še dobila priložnost poljubiti Brada Pitta, če ne zdaj?" je priznala igralka, ki si je poljub s priljubljenim igralcem tako kar sama dodala v scenarij.