Igralko Sharon Stone blokirali na aplikaciji za zmenke

Igralka Sharon Stone se je pred kratkim pridružila spletni platformi za spletne zmenkarije Bumble. Ker pa kar precej uporabnikov ni moglo verjeti, da je to res njen profil, so ga prijavili, češ da je lažen. Tako so igralko blokirali in je zato Bumble nagovorila ker preko svojega Twitterja.

Zvezdnica Sharon Stone, ki velja za eno najbolj seksi žensk na svetu, je pred kratkim na svojem Twitterju nagovorila aplikacijo Bumble (spletna platforma za spoznavanje novih ljudi in spletne zmenkarije, op. p.), ker so blokirali njen profil. "Šla sem na spletno stran Bubmle in so zaprli moj profil," je na svojem Twitterju zapisala 62-letnica in pojasnila, da so nekateri uporabniki poročali, da to nikakor ne more biti ona. Na podjetje pa je naslovila tudi vprašanje: "Bumble, ali je biti jaz izključujoče?" Na koncu pa je še prosila, naj je ne vržejo iz njihovega panja.

Objavila pa je tudi posnetek zaslona, kjer je zapisano, da je njen račun blokiran, saj so prejeli več prijav, da je njen profil lažen.

Igralki pa je nato odgovoril predstavnik Bumbleja Clare O'Connor, jo odblokiral in se ji opravičil. Za The Guardian je povedal, da je bilo podjetje počaščeno, da je igralka postala njihova članica in dodal: "Opravičujemo se za zmedo. Ker je taka ikona, smo bili mnogi prepričani, da je predobro, da bi bilo res."

Blokirali so jo na aplikaciji za spletne zmenkarije. FOTO: Profimedia