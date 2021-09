Igralko Tanyo Fear prijavili kot pogrešano osebo v Los Angelesu

Britanska igralka Tanya Fear je uradno pogrešana oseba na območju Los Angelesa. Tanyo, katere pravo ime je Tanyaradzwa Fear, prijatelji in družina pogrešajo že nekaj dni, zato so izpolnili prijavo na losangeleški policiji, za pomoč pri iskanju pa prosijo tudi na družbenih omrežjih. Policija je potrdila, da so prejeli prijavo o pogrešani osebi.

Tanyin manager Alex Cole je dejal, da je z igralko govoril nekaj dni pred njenim izginotjem, slišati pa je bila v redu. Tanya se je pred dvema mescema iz Anglije preselila v Los Angeles, delala pa je kot komičarka. "Odkar se je preselila, je njena kariera zacvetela in to je šele začetek. Seveda smo zaskrbljeni in upamo, da gre le za napako in jo bomo čim prej našli," je dejal Cole za ABC News.

Mnogi igralkini prijatelji so na družbenih omrežjih že delili obvestilo o pogrešani osebi in prosijo za nadaljnjo pomoč pri iskanju. Igralka Zawe Ashton je na družbenem omrežju Twitter zapisala: "Na območju Los Angelesa je pogrešana Tanya Fear, igralka in kolegica komičarka. Prosimo, da nam sporočite, če ste jo videli ali veste, kje bi lahko bila."

