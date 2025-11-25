Igralko Taro Reid iz hotelskega bara v Chicagu odpeljali reševalci

Taro Reid so iz hotela v Chicagu odpeljali reševalci, skoraj nezavestna zvezdnica Ameriške pite pa je bila na vozičku. Kot je za People povedal tiskovni predstavnik varnostnega podjetja Rosemont Public Safety, so reševalci prejeli klic, v katerem je bilo sporočeno, da oseba potrebuje pomoč, po prihodu pa so jo prepeljali v bolnišnico.
Dogajanje okoli 50-letne igralke je posnel eden od prisotnih v hotelski veži, video pa posredoval tabloidu TMZ, ki ga je tudi prvi objavil. Na njem je videti, da vidno omotični zvezdnici v voziček pomaga več ljudi, prišlo pa je tudi do napetega ozračja med moškim, ki je Reidovi skušal pomagati vstati, in drugim, ki jo je potiskal v voziček.
"Odpeljali vas bomo v vašo sobo, bo tako v redu, gospa?" je vprašal moški, ki je nosil uniformo in ji je pomagal v voziček. Vidno zmedena igralka se ob tem ozira okoli in momlja nerazumljive besede. Na drugem posnetku je videti, kako zvezdnico iz hotela peljejo reševalci. Kot je za TMZ povedal avtor posnetka, je Reidova pred prihodom reševalcev dejala: "Ne veste, kdo sem. Jaz sem slavna. Sem igralka."
"Tara Reid je po incidentu podala prijavo na policijo, saj verjame, da ji je nekdo podtaknil drogo v pijačo," je v izjavi za medije povedal zvezdničin tiskovni predstavnik. "V preiskavi sodeluje in še okreva, javnost pa naproša za spoštovanje zasebnosti v tem travmatičnem času. Hkrati poziva, naj so ljudje previdni, pazijo na svojo pijačo in je nikoli ne puščajo brez nadzora, saj se kaj takega lahko zgodi prav vsakomur," je še povedal in dodal, da zvezdnica zadeve nadalje ne bo komentirala.
Reidova se v zadnjih letih le redko pojavlja v javnosti. Marca se je pojavila na premieri indonezijske grozljivke Pabrik Gula, kjer je stopila tudi na rdečo preprogo. Zvezdnica naj bi sodelovala v več filmih, ki bodo kmalu na ogled, zadnjič pa so jo oboževalci lahko gledali v filmu Bloodthirst leta 2023.
