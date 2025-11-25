Igralko Taro Reid iz hotelskega bara v Chicagu odpeljali reševalci

Taro Reid so iz hotela v Chicagu odpeljali reševalci, skoraj nezavestna zvezdnica Ameriške pite pa je bila na vozičku. Kot je za People povedal tiskovni predstavnik varnostnega podjetja Rosemont Public Safety, so reševalci prejeli klic, v katerem je bilo sporočeno, da oseba potrebuje pomoč, po prihodu pa so jo prepeljali v bolnišnico.

Dogajanje okoli 50-letne igralke je posnel eden od prisotnih v hotelski veži, video pa posredoval tabloidu TMZ, ki ga je tudi prvi objavil. Na njem je videti, da vidno omotični zvezdnici v voziček pomaga več ljudi, prišlo pa je tudi do napetega ozračja med moškim, ki je Reidovi skušal pomagati vstati, in drugim, ki jo je potiskal v voziček.

"Odpeljali vas bomo v vašo sobo, bo tako v redu, gospa?" je vprašal moški, ki je nosil uniformo in ji je pomagal v voziček. Vidno zmedena igralka se ob tem ozira okoli in momlja nerazumljive besede. Na drugem posnetku je videti, kako zvezdnico iz hotela peljejo reševalci. Kot je za TMZ povedal avtor posnetka, je Reidova pred prihodom reševalcev dejala: "Ne veste, kdo sem. Jaz sem slavna. Sem igralka."