Tuja scena

Igralko Taro Reid iz hotelskega bara v Chicagu odpeljali reševalci

Chicago, 25. 11. 2025 12.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Igralko Taro Reid, ki je najbolj znana po franšizi Ameriška pita, so iz enega od hotelov v Chicagu, kjer je stanovala, odpeljali reševalci. Na videu, ki ga je objavil TMZ in ga je posnel eden od očividcev, je videti, da je zvezdnici pred prihodom reševalcev pomagalo več ljudi, ki so jo posadili na voziček.

Taro Reid so iz hotela v Chicagu odpeljali reševalci, skoraj nezavestna zvezdnica Ameriške pite pa je bila na vozičku. Kot je za People povedal tiskovni predstavnik varnostnega podjetja Rosemont Public Safety, so reševalci prejeli klic, v katerem je bilo sporočeno, da oseba potrebuje pomoč, po prihodu pa so jo prepeljali v bolnišnico.

Tara Reid trdi, da so jo v Chicagu omamili.
Tara Reid trdi, da so jo v Chicagu omamili. FOTO: Profimedia

Dogajanje okoli 50-letne igralke je posnel eden od prisotnih v hotelski veži, video pa posredoval tabloidu TMZ, ki ga je tudi prvi objavil. Na njem je videti, da vidno omotični zvezdnici v voziček pomaga več ljudi, prišlo pa je tudi do napetega ozračja med moškim, ki je Reidovi skušal pomagati vstati, in drugim, ki jo je potiskal v voziček.

"Odpeljali vas bomo v vašo sobo, bo tako v redu, gospa?" je vprašal moški, ki je nosil uniformo in ji je pomagal v voziček. Vidno zmedena igralka se ob tem ozira okoli in momlja nerazumljive besede. Na drugem posnetku je videti, kako zvezdnico iz hotela peljejo reševalci. Kot je za TMZ povedal avtor posnetka, je Reidova pred prihodom reševalcev dejala: "Ne veste, kdo sem. Jaz sem slavna. Sem igralka."

Preberi še Zvezdnico Ameriške pite pospremili z letala

"Tara Reid je po incidentu podala prijavo na policijo, saj verjame, da ji je nekdo podtaknil drogo v pijačo," je v izjavi za medije povedal zvezdničin tiskovni predstavnik. "V preiskavi sodeluje in še okreva, javnost pa naproša za spoštovanje zasebnosti v tem travmatičnem času. Hkrati poziva, naj so ljudje previdni, pazijo na svojo pijačo in je nikoli ne puščajo brez nadzora, saj se kaj takega lahko zgodi prav vsakomur," je še povedal in dodal, da zvezdnica zadeve nadalje ne bo komentirala.

Reidova se v zadnjih letih le redko pojavlja v javnosti. Marca se je pojavila na premieri indonezijske grozljivke Pabrik Gula, kjer je stopila tudi na rdečo preprogo. Zvezdnica naj bi sodelovala v več filmih, ki bodo kmalu na ogled, zadnjič pa so jo oboževalci lahko gledali v filmu Bloodthirst leta 2023.

tara reed hotel omamljena igralka voziček reševalci
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jebeni
25. 11. 2025 13.34
Kakšen avion je bila ta bejba... Pri 50-ih pa samo še lupina.
ODGOVORI
0 0
Vojko Kos
25. 11. 2025 13.25
Glede na videz nič presenetljivega.
ODGOVORI
0 0
BARK
25. 11. 2025 13.01
+1
ta ma že dolgo probleme z prehrano....no tak je moderen izraz.....
ODGOVORI
1 0
bb5a
25. 11. 2025 12.47
Ena lajna pa bo kot nova...
ODGOVORI
0 0
