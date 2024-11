Igralska kariera Donalda Trumpa: kje vse smo ga lahko gledali?

Preden se je podal v politične vode, se je Donald Trump preizkušal v svetu zabave. Za sabo ima tako več igralskih vlog v serijah in filmih, kjer pa seveda ni požel takšne slave in navdušenja gledalcev, kot je morda pričakoval. Kje vse smo politika, ki letos ponovno kandidira za predsednika ZDA, lahko gledali na malih ekranih?

Donald Trump je resda najbolj prepoznaven po svoji politični funkciji in predsedovanju ZDA, a kljub temu se je pred vstopom v politične vode preizkušal v svetu zabave. Za sabo ima tako kar nekaj igralskih vlogi, ki pa na gledalcih niso pustile takšnega navdušenja, kot je sam morda pričakoval.

Donald Trump v božični uspešnici Sam doma 2. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanji predsednik ZDA, ki letos ponovno vstopa v boj za predsedniški stolček s protikandidatko Kamalo Harris, se lahko pohvali z vlogo v filmu Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku, kjer je igral lastnika hotela Plaza. To je zagotovo njegova najbolj prepoznavna vloga, med bolj vidnimi pa je tudi njegova vloga voditelja in producenta resničnostnega šova Pripravnik. Ta oddaja je pomembno prispevala k njegovi popularnosti in javni podobi.

V seriji Princ z Bel-Aira igra bogataša, ki se zanima za nakup hiše družine Banks. FOTO: Profimedia icon-expand

Med drugim je igral tudi v filmu Navihanci. V tej otroški komediji je igral očeta lika Walda, to pa je tudi ena redkih vlog, v kateri ne igra sam. Videli smo ga lahko v filmih Zoolander in Wall Street: Denar nikoli ne spi, pojavil pa se je še v epizodi priljubljene komedije Princ z Bel-Aira, kjer je igral bogataša, ki se zanima za nakup hiše družine Banks in v drugi sezoni serije Seks v mestu, kjer se pojavi kot lik v baru. Prav tako je nastopil v seriji Varuška, kjer je spet stopil v čevlje bogataša.

Politik, ki se je sprva preizkusil kot igralec. FOTO: AP icon-expand