Igralski par Bryan Greenberg in Jamie Chung povečal družino

Jamie Chung in Bryan Greenberg , igralski par, sta se razveselila dvojčkov. 43-letni igralec in njegova 37-letna žena sta prvič postala starša, veselo novico pa je Greenberg delil tudi s svojimi oboževalci na družbenem omrežju Instagram . Ob enajstsekundnem videoposnetku, na katerem dvojčka prislanja ob prsi, je pripisal, da sta z ženo v dvojnih težavah.

Bryan Greenberg in Jamie Chung

Zvezdnica je leta 2017 reviji People o vzgoji psa dejala: "Lepo je imeti še nekaj drugega, kar lahko postaviš pred sebe. Še posebej, če te pri tem podpira tudi partner, hkrati pa naju je to naučilo odgovornosti. Lahko bi rekli, da je to nekakšna priprava na otroka. Od naju zahteva, da se bolje sporazumevava in res je čudovito."

Dve leti pozneje, leta 2019, je na družbenem omrežju s svojimi oboževalci delila svojo izkušnjo ob odločitvi, da bo zamrznila jajčeca. "Pred tednom sem bila pri zdravniku, ki mi je pokazal, kako naj si z vbrizgam rastne hormone, kar je prvi korak pri pridobivanju jajčec," je zapisala igralka ob fotografiji, na kateri pred seboj drži brošuro z naslovom 'Ustvarjanje zarodkov'.