Igriva zakonca Beckham: od poljubov do celo Victoriinega nasmeha

Slavna zakonca in njuni štirje otroci te dni uživajo na jahti Eltona Johna , kjer se jim je pridružil tudi omenjeni slavni glasbenik in njegov mož David Furnish .

Čeprav se je že nekajkrat govorilo o zakonski krizi med Victorio in Davidom Beckhamom in da ni vse tako, kot bi moralo biti, zadnje fotografije govorijo povsem drugačno plat zgodbe.

Paparacem je uspelo v objektiv ujeti igrivo razpoložena zaljubljenca Victorio in Davida, ki je svojo ženo očitno želel prepričati, da bi skočila v vodo, a mu to ni uspelo. Pri tem sta bila videti kot dva zaljubljena najstnika, ki se do onemoglosti zabavata. 45-letna Victoria je svojega moža, potem ko je prišel iz vode, raje poljubila.

Slavna družina je na to zavila še v restavracijo La Guerite v Cannesu. David in Victoria Beckham letos praznujeta 20. obletnico poroke. njuna skupna pot ni bila vedno rožnata, saj so ju zaznamovale številni škandali, govorice o ločitvi in težave.

Victoria je nekoč povedala, da sta zvezo na začetku kar nekaj mesecev skrivala pred javnostjo in da zanjo niso vedeli niti prijatelji, družinski člani in njen takratni menedžer Simon Fuller. Eden od razlogov je bil tudi ta, da je bila takrat v zvezi s Stuartom Biltonom.

Več utrinkov z jahte v priloženi fotogaleriji: