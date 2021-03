Iker Casillas in Sara Carbonero potrdila ločitev

"Tako Sara kot jaz sva izjemno ponosna na družino, kakršna smo, in na to, da sva lahko v vseh teh letih zveze delila ljubezen, ki naju je napolnila s srečo. Danes gre najina ljubezen, ki sva jo kot par čutila drug do drugega, svojo pot, a se ne bo oddaljila, saj bova skupaj nadaljevala čudovito nalogo, da bova še naprej predana starša, kot sva bila do zdaj," je na Instagramu zapisal slavni nogometaš Iker Casillas .

"To je zelo premišljena odločitev, ki sva jo skupaj sprejela. Spoštovanje, naklonjenost in prijateljstvo bodo ostali za vedno. Najini prioriteti sta ljubezen in zaobljuba, da poskrbiva za dobro vzgojo in izobrazbo najinih otrok ter ju zaščititi, da odraščata v stabilnem in zdravem okolju. S temi besedami prosimo, da se v tem času spoštuje naša zasebnost."

Za konec sta še dodala, da so to edine besede, ki jih bosta izrekla, in da o ločitvi v prihodnosti ne bosta dajala več izjav: "Najlepša hvala za vaše razumevanje."Zraven pa je objavil njuno črno-belo fotografijo, ki jo je na svojem profilu delila tudi Sara Carbonero.

Spomnimo, da je o njunem razhodu prva poročala revija Lecturas,ki se je v svojih trditvah sklicevala na zanesljive informacije.