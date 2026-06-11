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Ikona francoskega popa obdolžen posilstva in spolnega napada

Pariz, 11. 06. 2026 13.58 pred 14 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Patrick Bruel

Glasbenik in ikona francoskega popa, Patrick Bruel, je obdolžen posilstva in spolnega napada, potem ko se je nedavno pojavilo več žensk z očitki na njegov račun, od katerih nekateri segajo v 90. leta minulega stoletja.

67-letni Patrick Bruel, ki velja za pomembno osebnost francoske popularne kulture in se ponaša z več najbolje prodajanimi albumi in desetimi filmskimi vlogami, je zanikal kakršno koli krivdo v povezavi z obtožbami spolnih napadov in posilstva, ki jih ga je obtožilo več žensk.

Patrick Bruel
Patrick Bruel
FOTO: Profimedia

S sodišča v pariškem predmestju Nanterre so sporočili, da je Bruel obdolžen posilstva, poskusa posilstva, spolnega napada in spolnega nadlegovanja. Že prej je tožilstvo v Nanterru sporočilo, da se očitki nanašajo na devet žrtev in so povezani z dogodki med letoma 2010 in 2019. Poleg tega so v spis dodali še očitke 13 oseb, ki se nanašajo na posilstvo, poskus posilstva, spolni napad in spolno nadlegovanje v obdobju od 1992 do 2008, a naj bi se trenutno zdelo, da je to že zastaralo.

Pevec, čigar obraz je v zgodnjih 90. letih krasil naslovnice najstniških revij in tudi sprožil t. i. Bruelmanijo, so pridržali v ponedeljek, nato pa je v priporu preživel 48 ur. Po izpustitvi so zanj odredili sodni nadzor, saj je sodnik zavrnil zahtevo tožilstva po priporu, je povedala njegova odvetnica Fanny Colin.

Bruel - ki je bil leta 1998 za kratek čas tudi svetovni prvak v pokru - je prejšnji mesec zatrdil, da je nedolžen, in v objavi na enem od družbenih omrežij zapisal, da "nikoli ni silil ženske". Kasneje je tudi napovedal, da bo do septembra odpovedal vse koncerte.

Patrick Bruel leta 1979.
Patrick Bruel leta 1979.
FOTO: Profimedia

Med tistimi, ki Bruelu očitajo poskus posilstva, je sedanja direktorica Unifrance, ki skrbi za promocijo francoskega filma v tujini, Daniela Elstner. Marca ga je uradno obdolžila poskusa posilstva med filmskim festivalom v Mehiki leta 1997, ko je bila takrat 26-letna pripravnica pri Unifrance.

V preteklih dneh je javnost izvedela za še več primerov. Odvetnica Myriam Guedj Benayoun je napovedala vložitev nove ovadbe proti Bruelu zaradi domnevnega poskusa posilstva 19-letnice na glasbenikovem domu leta 2000. Odvetnica Corinne Herrmann pa je sporočila, da sta 27. maja in 3. junija zaradi posilstva proti Bruelu vložili ovadbo še dve ženski.

Po poročanju francoskega preiskovalnega medija Mediapart naj bi šlo za nekdanjo lepotno kraljico, ki Bruela bremeni posilstva leta 2008, in fizioterapevtko, ki trdi, da jo je pevec posilil leta 2000. Poleg tega je prejšnji mesec francoska televizijska voditeljica Flavie Flament glasbenika obdolžila, da jo je posilil leta 1991, ko je bila še mladoletna.

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Bruel je zadnji francoski zvezdnik, ki se sooča s preiskavo, povezano z gibanjem #MeToo, potem ko so lani francoskemu filmskemu zvezdniku Gerardu Depardieju izrekli 18-mesečno pogojno zaporno kazen zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma.

Razlagalnik

Gibanje #MeToo je globalno družbeno gibanje, ki se je leta 2017 močno razširilo prek družbenih omrežij, da bi razkrilo razsežnosti spolnega nadlegovanja in nasilja, zlasti na delovnem mestu. Gibanje, ki ga je popularizirala aktivistka Tarana Burke, je spodbudilo žrtve po vsem svetu, da javno spregovorijo o svojih izkušnjah, kar je privedlo do padca številnih vplivnih posameznikov v industriji zabave, politike in gospodarstva ter sprožilo širšo razpravo o soglasju, moči in sistemski neenakosti med spoloma.

Zastaranje kaznivega dejanja je pravni institut, ki določa časovno omejitev, po kateri država zaradi poteka določenega obdobja od storitve dejanja ne more več kazensko preganjati storilca ali izvršiti kazni. Namen zastaranja je zagotoviti pravno varnost in stabilnost, saj se z leti zmanjšuje možnost za zbiranje verodostojnih dokazov in pričevanj, hkrati pa se pričakuje, da se po dolgem času potreba po kaznovanju zmanjša. Roki za zastaranje so odvisni od teže kaznivega dejanja; pri najhujših zločinih, kot je umor, zastaranje pogosto sploh ne nastopi.

Unifrance je francoska organizacija, ustanovljena leta 1949, katere primarna naloga je promocija francoske kinematografije po vsem svetu. Organizacija deluje pod okriljem francoskega ministrstva za kulturo in centra za kinematografijo (CNC). Njena vloga vključuje pomoč pri izvozu francoskih filmov na tuje trge, organizacijo mednarodnih filmskih festivalov, podporo distributerjem in ustvarjalcem ter krepitev prepoznavnosti francoskih filmskih talentov na globalni ravni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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