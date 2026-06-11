Ikona francoskega popa obdolžen posilstva in spolnega napada

67-letni Patrick Bruel , ki velja za pomembno osebnost francoske popularne kulture in se ponaša z več najbolje prodajanimi albumi in desetimi filmskimi vlogami, je zanikal kakršno koli krivdo v povezavi z obtožbami spolnih napadov in posilstva, ki jih ga je obtožilo več žensk.

S sodišča v pariškem predmestju Nanterre so sporočili, da je Bruel obdolžen posilstva, poskusa posilstva, spolnega napada in spolnega nadlegovanja. Že prej je tožilstvo v Nanterru sporočilo, da se očitki nanašajo na devet žrtev in so povezani z dogodki med letoma 2010 in 2019. Poleg tega so v spis dodali še očitke 13 oseb, ki se nanašajo na posilstvo, poskus posilstva, spolni napad in spolno nadlegovanje v obdobju od 1992 do 2008, a naj bi se trenutno zdelo, da je to že zastaralo.

Pevec, čigar obraz je v zgodnjih 90. letih krasil naslovnice najstniških revij in tudi sprožil t. i. Bruelmanijo, so pridržali v ponedeljek, nato pa je v priporu preživel 48 ur. Po izpustitvi so zanj odredili sodni nadzor, saj je sodnik zavrnil zahtevo tožilstva po priporu, je povedala njegova odvetnica Fanny Colin.

Bruel - ki je bil leta 1998 za kratek čas tudi svetovni prvak v pokru - je prejšnji mesec zatrdil, da je nedolžen, in v objavi na enem od družbenih omrežij zapisal, da "nikoli ni silil ženske". Kasneje je tudi napovedal, da bo do septembra odpovedal vse koncerte.