Ikonična 'obleka maščevanja' decembra na dražbi

Svileno črno večerno obleko brez naramnic, ki poudarja postavo, je princesa Diana nosila 29. junija 1994 na dobrodelni večerji v Londonu, in sicer nekaj ur zatem, ko so predvajali intervju, v katerem je njen takratni mož, sedanji kralj Karel III., po letih namigovanj in medijskih poročil priznal, da ji med zakonom ni bil zvest. Takrat sicer nista več živela skupaj.
Vsebina pogovora je pricurljala v javnost že nekaj dni prej, zato so v prvem Dianinem nastopu v javnosti po njegovi objavi videli odgovor nanj. Njena takratna stilistka Anna Harvey je povedala, da je princesa Diana dejala, da "želi biti videti kot milijon dolarjev". Pred odhodom na večerjo se je v zadnjem trenutku preoblekla in namesto manj izrazite Valentinove večerne obleke izbrala obleko grške oblikovalke Christine Stambolian. Izbrala je črno svileno obleko z odkritimi rameni in asimetričnim spodnjim robom ter vlečko iz šifona. Dopolnila jo je z ogrlico, uhani, črno torbico ter črnimi čevlji z visoko peto.
Predstavnica dražbene hiše Sotheby's Morgane Halimi je ob napovedi dražbe izpostavila, da je Diana instinktivno razumela, da je moda lahko samostojen jezik. "Obleko je spremenila v eno najmočnejših sporočil, ki jih je kdaj koli posredovala, in sicer v enem izmed najbolj podrobno spremljanih in čustveno nabitih dogodkov v svojem življenju," je dejala po poročanju BBC.
V dražbeni hiši pričakujejo, da jo bodo na dražbi v New Yorku 9. decembra prodali za do 220.000 britanskih funtov (okoli 256.000 evrov). Pred tem jo bodo med drugim razstavili v Londonu, Hongkongu in Ženevi. Bo pa obleka prvič na dražbi, odkar jo je Diana samo nekaj mesecev pred tragično smrtjo v prometni nesreči v Parizu leta 1997 prodala na dobrodelni dražbi svojih 79 oblek. Takrat jo je britanski par kupil za 39.000 funtov oziroma nekaj več kot 45 tisoč evrov.
Dianina maščevalna obleka je leta kasneje navdihnila tudi nekatere hollywoodske zvezdnice. Le nekaj tednov po tem, ko je vložila ločitvene papirje, je Jennifer Lopez na filmskem festivalu v Torontu domišljiji v drzni kreaciji pustila zelo malo prostora. Pečat je po ločitvi na rdeči preprogi pustila tudi Emily Ratajkowski. Po razhodih s svojimi izbranci so se za 'maščevalno' obleko odločile tudi Madelyn Cline, Elizabeth Hurley in Victoria Monét ter številne druge zvezdnice.
Princesa Diana, rojena kot Diana Frances Spencer, je bila prva žena takratnega princa Charlesa in mati britanskih princev Williama in Harryja. V javnosti je bila znana kot 'princesa ljudskih src', saj je s svojo toplino, iskrenostjo in humanitarnim delom – še posebej na področjih boja proti aidsu, pomoči brezdomcem in prizadevanj za prepoved protipehotnih min – močno spremenila podobo britanske monarhije. Njen vpliv je presegel zgolj kraljeve protokole, saj je postala globalna ikona, katere življenje, stil in osebni boji so bili pod nenehnim drobnogledom svetovnih medijev.
Izraz 'obleka maščevanja' označuje oblačilo, ki ga oseba obleče po razhodu ali javnem ponižanju z namenom, da bi bila videti čim bolj samozavestna, privlačna in neustrašna. Koncept temelji na ideji, da je najboljša oblika 'maščevanja' po koncu zveze ta, da si videti odlično in da s svojim videzom pokažeš, da si po razhodu še močnejši in bolj neodvisen. Obleka tako postane simbol osebne zmage in prevzema nadzora nad lastno podobo v trenutku, ko je javnost pričakovala žalost ali umik.
Christina Stambolian je grško-britanska modna oblikovalka, ki je zaslovela v 80. in 90. letih 20. stoletja. Znana je bila po svojem prefinjenem krojenju, ki je poudarjalo žensko silhueto, pogosto z uporabo asimetričnih linij in dramatičnih detajlov, kot so vlečke ali globoki izrezi. Njen najbolj prepoznavni dosežek ostaja prav črna večerna obleka, ki jo je nosila princesa Diana, saj je ta kreacija postala eden najbolj fotografiranih in analiziranih kosov oblačil v zgodovini mode, kar je Stambolianovo za vedno zapisalo v modne anale.
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