Ikonična 'obleka maščevanja' decembra na dražbi

Svileno črno večerno obleko brez naramnic, ki poudarja postavo, je princesa Diana nosila 29. junija 1994 na dobrodelni večerji v Londonu, in sicer nekaj ur zatem, ko so predvajali intervju, v katerem je njen takratni mož, sedanji kralj Karel III. , po letih namigovanj in medijskih poročil priznal, da ji med zakonom ni bil zvest. Takrat sicer nista več živela skupaj.

Vsebina pogovora je pricurljala v javnost že nekaj dni prej, zato so v prvem Dianinem nastopu v javnosti po njegovi objavi videli odgovor nanj. Njena takratna stilistka Anna Harvey je povedala, da je princesa Diana dejala, da "želi biti videti kot milijon dolarjev". Pred odhodom na večerjo se je v zadnjem trenutku preoblekla in namesto manj izrazite Valentinove večerne obleke izbrala obleko grške oblikovalke Christine Stambolian. Izbrala je črno svileno obleko z odkritimi rameni in asimetričnim spodnjim robom ter vlečko iz šifona. Dopolnila jo je z ogrlico, uhani, črno torbico ter črnimi čevlji z visoko peto.

Predstavnica dražbene hiše Sotheby's Morgane Halimi je ob napovedi dražbe izpostavila, da je Diana instinktivno razumela, da je moda lahko samostojen jezik. "Obleko je spremenila v eno najmočnejših sporočil, ki jih je kdaj koli posredovala, in sicer v enem izmed najbolj podrobno spremljanih in čustveno nabitih dogodkov v svojem življenju," je dejala po poročanju BBC.