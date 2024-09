Ikonični klobuk Indiane Jonesa prodali za več kot pol milijona evrov

Rjav klobuk, ki ga je igralec Harrison Ford nosil v drugem delu filma o Indiani Jonesu, je bil na dražbi prodan za 568.000 evrov, je potrdilo podjetje za filmske in televizijske spominke Propstore. Fedora klobuk je iz osebne zbirke pokojnega kaskaderja Deana Ferrandinija , ki ga je nosil, ko je snemal akcijske prizore namesto Forda. "Ta fedora je bila izdelana posebej za drugi del filmov o Indiani Jonesu," so zapisali o klobuku.

Harrison Ford v filmu Indiana Jones in tempelj smrti

Z modnim dodatkom so imeli na snemanju težave, saj je med pustolovskimi izzivi igralcu in kaskaderju večkrat padal z glave. Vanj so nato pritrdili kose pene, da se je lažje prilegal. Klobuk je ustvarilo podjetje Herbert Johnson Hat Company leta 1984 v Londonu. Izdelan je iz zajčje klobučevine v barvi sobolja.

Na dražbi pa so ogromne vsote denarja kupci odšteli še za nekaj drugih predmetov iz znanih filmov. Za 283.000 evrov so prodali čelado cesarskega izvidnika iz filma Vojna zvezd: Epizoda VI - Jedijeva vrnitev iz leta 1983. Za 40 tisoč manj pa kostum duha, ki so ga nosile zvezde filma Krik iz leta 1996.