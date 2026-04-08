'Ikonično': Wintour in Streep skupaj na naslovnici modne biblije

Trikratna oskarjevka Meryl Streep je pred dvema desetletjema v filmu Hudičevka v Pradi stopila v čevlje neizprosne urednice modne revije. Lik naj bi navdihnila prav dolgoletna urednica revije Vogue Anna Wintour. Vse od takrat sta Meryl in Anna, naslovna obraza majske številke modne biblije, povezani.

"Najverjetneje najbolj ikonična naslovnica vseh časov," so naslovno fotografijo revije komentirali uporabniki na Instagramu, vidno navdušeni nad duhovito promocijo težko pričakovanega nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi. Naslovni intervju sta urednica in igralka opravili z režiserko filma Barbie Greto Gerwig.

Nedavno je bilo sicer razkrito, da imata 'hudičevki' skupnega več kot le film, ki bo po dvajsetih letih dobil svoje nadaljevanje. Podjetje, ki se ukvarja z raziskovanjem družinskih dreves, je namreč ugotovilo, da imata skupna prastara starša v petem kolenu. Zvezdnici sta tako sestrični v šestem kolenu.