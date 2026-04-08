Tuja scena

'Ikonično': Wintour in Streep skupaj na naslovnici modne biblije

New York, 08. 04. 2026 08.00

Avtor:
E.M.
Anna Wintour in Meryl Streep na naslovnici revije Vogue.

Najverjetneje najbolj ikonična naslovnica vseh časov. Tako so majsko številko modne biblije Vogue opisali uporabniki na spletu, ki so navdušeni nad dejstvom, da prvo stran revije krasita dolgoletna urednica Anna Wintour in hollywoodska zvezdnica Meryl Streep. Gre za duhovit način promocije težko pričakovanega nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi.

Trikratna oskarjevka Meryl Streep je pred dvema desetletjema v filmu Hudičevka v Pradi stopila v čevlje neizprosne urednice modne revije. Lik naj bi navdihnila prav dolgoletna urednica revije Vogue Anna Wintour. Vse od takrat sta Meryl in Anna, naslovna obraza majske številke modne biblije, povezani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najverjetneje najbolj ikonična naslovnica vseh časov," so naslovno fotografijo revije komentirali uporabniki na Instagramu, vidno navdušeni nad duhovito promocijo težko pričakovanega nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi. Naslovni intervju sta urednica in igralka opravili z režiserko filma Barbie Greto Gerwig.

Preberi še 'Hudičevki' Meryl Streep in Anna Wintour sta sorodnici

Nedavno je bilo sicer razkrito, da imata 'hudičevki' skupnega več kot le film, ki bo po dvajsetih letih dobil svoje nadaljevanje. Podjetje, ki se ukvarja z raziskovanjem družinskih dreves, je namreč ugotovilo, da imata skupna prastara starša v petem kolenu. Zvezdnici sta tako sestrični v šestem kolenu.

Preberi še 'Ko se vesolji srečata': Anna Wintour in 'hudičevka' Meryl Streep v isti sobi

Da vsakič, ko sta videni skupaj, 'zatreseta' splet, je bilo vidno že na milanskem tednu mode. "O moj bog, Anna Wintour je ravnokar spoznala samo sebe," se je pošalila ena izmed uporabnic, nekdo drug pa je dodal: "Ko se vesolji srečata." Javnost se je strinjala, da je to srečanje, "za katerega nismo vedeli, da ga potrebujemo".

Amor Fati
08. 04. 2026 08.24
Ena je del modne elite, druga pa del hollywoodske elite. Obe dobro vesta kaj se dogaja v ozadju. Ena, kako modni svet ravna z manekenkami, druga pa, kako igralski svet ravna z igralkami. In o tem ne govorita ali spregovorita, ampak molčita. Na njima ni čisto nič lepega. Njuni duši sta grdi, če ju sploh še imata.
