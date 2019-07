Ima George Clooney res nezakonskega otroka?

V tujih medijih je zaokrožila ves, da bi George Clooney utegnil imeti nezakonskega otroka. Nekoč neulovljivi samec in eden največjih hollywoodskih šarmerjev je imel pred skokom v zakonski jarem razmerje z 39-letno igralko Stacy Keibler , s katero naj bi imel, po govoricah sodeč, petletno hči Avo .

Clooney je bil v razmerju s Keiblerjevo od leta 2011 do leta 2013, nato pa sta se razšla in kmalu zatem oba našla svoji boljši polovici. Clooney se je poročil s pravnicoAmal, s čimer je, milo rečeno, presenetil svetovno javnost, Stacey pa se je do oltarja sprehodila z mehiškim poslovnežem Jaredom Pobrejem.

Kdaj naj bi torej spočela otroka?

Glede na to, da sta se nekdanja partnerja razšla leta 2013, deklica Ava pa je stara natanko pet let, se poraja vprašanje, kdaj je bil otrok spočet. Če gre verjeti besedam virov, naj bi se George in Stacey videvala tudi potem, ko sta že nosila poročna prstana. Takrat naj bi bila med njima še vedno prisotna kemija, igralca pa naj bi obenem mučil dvom, ali sta sprejela pravilno odločitev, ko sta se odločila za razhod.