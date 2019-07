Ima Kylie Jenner dvojnico?

Kristen in Kylie pa nimata enakih samo začetnic imena, ampak tudi obrazne poteze in zato je Kristen poustvarila ikonične fotografije najmlajše milijarderke. Youtuberka se je za takšno potezo odločila na podlagi komentarjev svojih sledilcev, ki ji neprestano govorijo, da je podobnost med njima neizogibna. "Opazila sem veliko komentarjev, kjer mene primerjajo z zvezdnico," je povedala Kristen in se vprašala: "Zakaj ne bi to prednosti obrnila sebi v prid?"