Ima lažno tetovažo, a njegove mišice so prave

Can Yaman, ki v seriji Jutranja ptica igra fotografa in solastnika oglaševalske agencije Cana Divita, je s svojim privlačnim videzom pritegnil pozornost tudi slovenskih gledalk.

Turški zvezdnik v seriji na prsih nosi ogromno tetovažo, in sicer ima narisan kompas ter ptico albatros, ki simbolizirata svobodo. In zgolj po naključju (oziroma scenariju) se ga tudi v seriji prime vzdevek Albatros. Da je bil njegov lik za prizore, kjer ne nosi majice, pripravljen, je moral sedeti kakšno uro in pol, da so mu zrisali tetovažo.

V seriji igra lik, ki je zelo samozavesten, svobodnega duha in ljubitelj ekstremnih športov. No, tudi Can je zasebno zelo športno aktiven in večino časa preživi v telovadnici, kjer med drugim trenira boks, crossfit ... In rezultate treningov rad tudi pokaže.