Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Ima norveška princesa s svojim soprogom navidezni zakon?

Oslo, 11. 10. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett sta se z objavo videoposnetka odzvala na govorice o domnevno navideznem zakonu. V njem sta ovrgla trditve, da skrivata svojo pravo spolno usmerjenost, in poudarila, da je njuna ljubezen posebna in globoka.

Se še spominjate pravljične poroke norveške princese Märthe Louise in hollywoodskega šamana Dureka Verretta, ki sta si usodni 'da' izrekla avgusta 2024? No, del javnosti nad njunim zakonom ni navdušen, številni jima očitajo, da njun zakon ni pristen, temveč da naj bi šlo za 'lavender marriage' oziroma navidezni zakon, saj naj bi po njihovem mnenju vsaj eden od njiju prikrival svojo spolno identiteto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Märtha in Durek sta se odločila za drzen korak in na očitke odgovorila z videom, ki je v hipu obkrožil družbena omrežja. Oblečena v oblačila barve sivke sta se odločno, a s kančkom humorja, distancirala od govoric, ki ju obtožujejo zveze pod pretvezo. Z nasmehom sta odkimavala ob branju provokativnih komentarjev in jasno ter jedrnato dejala: "Rada imava sivko, a to ne opisuje naju." Dodatno sta poudarila edinstvenost svojega odnosa in dodala: "Običajnost ni najina stvar. Midva preprosto ljubiva."

Durek Verrett, ki se opisuje kot šaman šeste generacije, je bil v preteklosti že pogosto predmet ostrih kritik zaradi svojih nenavadnih izjav in promocije alternativnih praks. Med najbolj glasnimi so njegove trditve, da je rak posledica osebne izbire, njegova prodaja medaljonov za zaščito pred covidom-19 in njegove zloglasne vaje za ženske, s katerimi si naj bi lahko odstranile energetske odtise prejšnjih partnerjev iz nožnice. Poleg tega je izjavil, da je vstal od mrtvih in da je dve leti vnaprej napovedal napade 11. septembra. 

K razpravi o njegovem zakonu pa prispeva tudi njegovo javno razkritje v dokumentarnem filmu, kjer je priznal, da je biseksualno usmerjen. Durek je bil od leta 2005 do 2009 poročen z žensko, med letoma 2007 in 2015 pa zaročen z moškim.

Princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett
Princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett FOTO: Profimedia

Nič manj nenavadna v svojih prepričanjih in življenjskem slogu ni niti princesa Märtha Louise. Že vrsto let je predmet medijske pozornosti zaradi svoje izrazite povezanosti z duhovnimi in ezoteričnimi praksami. Njena odločitev, da odstopi od uradnih dolžnosti kot aktivna članica kraljeve družine, ki jo je objavila leta 2022, je bila v veliki meri povezana s to usmeritvijo in željo po neodvisnosti pri uresničevanju lastnih projektov. Najbolj je bila znana po ustanovitvi šole, imenovane "Astarte Education", katere cilj je bil pomagati posameznikom, da "pridejo v stik s svojimi angeli". 

Pred zvezo z Durekom je bila poročena s pisateljem Arijem Behnom, ki je tragično umrl leta 2019. Njena odločitev, da skupaj z Durekom nadaljuje pot duhovnosti in alternativnih metod, je še okrepila javno prepričanje, da ne živi konvencionalnega kraljevskega življenja in da je s tem presegla tradicionalne norme. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
princesa Märtha Louise Durek Verrett norveška kraljeva družina zakon norveška princesa
Naslednji članek

Melania Trump namignila, kakšna bo božična dekoracija Bele hiše

SORODNI ČLANKI

Norveška princesa določila datum poroke s šamanom

Norveška princesa po odpovedi kraljevim dolžnostim vstopa v alternativno medicino

Umrl nekdanji mož norveške princese Marthe Louise

Norveška princesa razburja 'podanike': srce ji je ukradel ameriški šaman

Norveška princesa Martha Louise se ločuje

Norveška princesa rodila hčer

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1butnskala
11. 10. 2025 11.18
ja super, napište še kako domačo zveto
ODGOVORI
0 0
holob
11. 10. 2025 11.15
+1
Enako kot v naši ljubi Sloveniji.
ODGOVORI
1 0
Influencer
11. 10. 2025 11.04
+3
vikingi se obračajo v grobu ko odojki na roštilju
ODGOVORI
3 0
Dragica Cegler
11. 10. 2025 10.54
Saj nista edina.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286