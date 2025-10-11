Ima norveška princesa s svojim soprogom navidezni zakon?

Se še spominjate pravljične poroke norveške princese Märthe Louise in hollywoodskega šamana Dureka Verretta , ki sta si usodni 'da' izrekla avgusta 2024? No, del javnosti nad njunim zakonom ni navdušen, številni jima očitajo, da njun zakon ni pristen, temveč da naj bi šlo za 'lavender marriage' oziroma navidezni zakon, saj naj bi po njihovem mnenju vsaj eden od njiju prikrival svojo spolno identiteto.

Märtha in Durek sta se odločila za drzen korak in na očitke odgovorila z videom, ki je v hipu obkrožil družbena omrežja. Oblečena v oblačila barve sivke sta se odločno, a s kančkom humorja, distancirala od govoric, ki ju obtožujejo zveze pod pretvezo. Z nasmehom sta odkimavala ob branju provokativnih komentarjev in jasno ter jedrnato dejala: "Rada imava sivko, a to ne opisuje naju." Dodatno sta poudarila edinstvenost svojega odnosa in dodala: "Običajnost ni najina stvar. Midva preprosto ljubiva."

Durek Verrett, ki se opisuje kot šaman šeste generacije, je bil v preteklosti že pogosto predmet ostrih kritik zaradi svojih nenavadnih izjav in promocije alternativnih praks. Med najbolj glasnimi so njegove trditve, da je rak posledica osebne izbire, njegova prodaja medaljonov za zaščito pred covidom-19 in njegove zloglasne vaje za ženske, s katerimi si naj bi lahko odstranile energetske odtise prejšnjih partnerjev iz nožnice. Poleg tega je izjavil, da je vstal od mrtvih in da je dve leti vnaprej napovedal napade 11. septembra.

K razpravi o njegovem zakonu pa prispeva tudi njegovo javno razkritje v dokumentarnem filmu, kjer je priznal, da je biseksualno usmerjen. Durek je bil od leta 2005 do 2009 poročen z žensko, med letoma 2007 in 2015 pa zaročen z moškim.