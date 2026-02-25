'Ima umazane noge in prdi, kako lahko Selena to prenaša?'

Je ljubezen res slepa? Ali pa Selene Gomez dejansko ne moti, da se njen mož ne tušira vsak dan, da ima umazane noge, ki jih brez sramu pokaže pred kamero, in da včasih, na očeh javnosti, tudi zelo naglas izpušča vetrove? Vse našteto namreč opisuje njenega dragega Bennyja Blanca in nekateri oboževalci še danes ne morejo verjeti, da se je prikupna igralka res poročila z njim.

Benny Blanco je šokiral v svojem novem podcastu. FOTO: Youtube

Slavni glasbeni producent ima na osebno higieno svoje poglede. Več kot očitno se mu ne zdi potrebno, da bi si za snemanje svojega podcasta umil noge. Niti da bi si nadel nogavice, da se ne bi videlo, kako črne podplate ima. Pa bi to morda še nekako spregledali, a premierna epizoda njegovega podcasta Friends Keep Secrets je postregla s še enim njegovim neprimernim dejanjem. Med ležernim sedenjem na kavču in pogovarjanjem z gostjo je namreč zelo glasno prdnil. In ne, tega ni storil po nesreči, temveč namenoma, saj je pred tem jasno in odločno dejal: "Čakajte, poslušajte, če to slišite."

Selena in Benny na podelitivi zlatih globusov. FOTO: Profimedia

Njegova dejanja so seveda povročila plaz negativnih komentarjev na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so se zgražali nad njegovim početjem in izrazili skrb za njegovo drago. "Ne morem verjeti, da mu dovoli, da se je dotika","Zakaj bi se poročila z njim izmed vseh moških na svetu?" in "To je ogabno, ne vem, kako Selena to prenaša" je bilo le nekaj komentarjev med mnogimi. Nekateri so bili celo tako šokirani, da so slavni igralki dejali, naj se odloči za ločitev.

Ta primer ne samo razkriva močan kontrast med osebnim dojemanjem vrednot in javnimi pričakovanji, ampak tudi izpostavlja moč, ki jo imajo digitalne platforme pri oblikovanju javne percepcije.

To sicer ni prvič, da je Blanco javno spregovoril o svojih higienskih navadah. Novembra 2024 je v intervjuju za People priznal, da se ne tušira vsak dan. "Nekateri ljudje, ki jih poznam, se tuširajo dvakrat do trikrat na dan, vendar se mi zdi, da se tako olja na koži nimajo časa razviti," je razložil. Ta izjava razkriva njegov lastni pogled na to, kako pogosto naj se tuširamo in zakaj, saj očitno verjame, da pretirano tuširanje odvzema koži njena naravna olja in vitalnost. Obenem je tudi brez sramu povedal, da ima poseben odnos do svojega telesnega vonja. "Rad bi, da ob hoji za menoj ostaja aroma. Želim, da diši po tobaku, a tudi po bombažni sladkorni peni. Malo po moškem, malo po ženski, a definitivno več po ženski," je še dejal.