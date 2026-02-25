'Ima umazane noge in prdi, kako lahko Selena to prenaša?'

Je ljubezen res slepa? Ali pa Selene Gomez dejansko ne moti, da se njen mož ne tušira vsak dan, da ima umazane noge, ki jih brez sramu pokaže pred kamero, in da včasih, na očeh javnosti, tudi zelo naglas izpušča vetrove? Vse našteto namreč opisuje njenega dragega Bennyja Blanca in nekateri oboževalci še danes ne morejo verjeti, da se je prikupna igralka res poročila z njim.
Slavni glasbeni producent ima na osebno higieno svoje poglede. Več kot očitno se mu ne zdi potrebno, da bi si za snemanje svojega podcasta umil noge. Niti da bi si nadel nogavice, da se ne bi videlo, kako črne podplate ima. Pa bi to morda še nekako spregledali, a premierna epizoda njegovega podcasta Friends Keep Secrets je postregla s še enim njegovim neprimernim dejanjem. Med ležernim sedenjem na kavču in pogovarjanjem z gostjo je namreč zelo glasno prdnil. In ne, tega ni storil po nesreči, temveč namenoma, saj je pred tem jasno in odločno dejal: "Čakajte, poslušajte, če to slišite."
Njegova dejanja so seveda povročila plaz negativnih komentarjev na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so se zgražali nad njegovim početjem in izrazili skrb za njegovo drago. "Ne morem verjeti, da mu dovoli, da se je dotika","Zakaj bi se poročila z njim izmed vseh moških na svetu?" in "To je ogabno, ne vem, kako Selena to prenaša" je bilo le nekaj komentarjev med mnogimi. Nekateri so bili celo tako šokirani, da so slavni igralki dejali, naj se odloči za ločitev.
Ta primer ne samo razkriva močan kontrast med osebnim dojemanjem vrednot in javnimi pričakovanji, ampak tudi izpostavlja moč, ki jo imajo digitalne platforme pri oblikovanju javne percepcije.
To sicer ni prvič, da je Blanco javno spregovoril o svojih higienskih navadah. Novembra 2024 je v intervjuju za People priznal, da se ne tušira vsak dan. "Nekateri ljudje, ki jih poznam, se tuširajo dvakrat do trikrat na dan, vendar se mi zdi, da se tako olja na koži nimajo časa razviti," je razložil. Ta izjava razkriva njegov lastni pogled na to, kako pogosto naj se tuširamo in zakaj, saj očitno verjame, da pretirano tuširanje odvzema koži njena naravna olja in vitalnost. Obenem je tudi brez sramu povedal, da ima poseben odnos do svojega telesnega vonja. "Rad bi, da ob hoji za menoj ostaja aroma. Želim, da diši po tobaku, a tudi po bombažni sladkorni peni. Malo po moškem, malo po ženski, a definitivno več po ženski," je še dejal.
Nezadovoljstvo javnosti in številni pozivi oboževalcev k ločitvi pa očitno ne vplivajo na Seleno in njeno zakonsko zvezo. Par se je namreč poročil novembra 2025, kar poudarja moč in globino njune povezanosti, ne glede na Blancove javno kritizirane higienske navade. 33-letnica je v preteklosti že pojasnila razloge, zakaj je v Bennyju našla svojo sorodno dušo. Po tem, ko so 37-letnika leta 2024 nominirali za najbolj seksi moškega po izboru revije People, je na Instagramu razkrila, zakaj ga ljubi. "Ne samo, da me imaš brezpogojno rad ... Vedno mi priskrbiš mojo Taco Bell mehiško pico," je zapisala, s čimer je dala jasno vedeti, kaj ji je v ljubezni najpomembnejše.
