76-letni igralec Robert De Niro je ponovno pokritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa , češ da je gangsterski predsednik in spet dejal, da komaj čaka, da ga vidi za rešetkami. De Niro je namreč velik nasprotnik Trumpa in je zato že aprila izkoristil priložnost ter v intervjuju za The Hollywood Reporter dejal, da bo srečnejši, ko ga bo videl v oranžnem kombinezonu in na hladnem za dolgo časa.

V javnosti vse glasneje odmeva vprašanje, ali je Trump zlorabil svoj položaj, kar pa je dovolj, da je De Niro o predsedniku spet povedal nekaj krepkih. Tokrat je pred londonskim filmskim festivalom spregovoril za The Guardian: "Imamo resničen in pomemben problem s tem, da imamo gangsterskega predsednika, ki misli, da lahko naredi vse, kar se mu zahoče. Problem bomo imeli, če se mu bo uspelo izmazati brez posledic."

Omenil je tudi predsednikovo konstantno bitko z mediji in dejal, da Trump in njegovi ljudje v medijih ne želijo poslušati nečesa, kar sicer vidijo vsi državljani. Igralec meni, da republikanci s svojim obnašanjem želijo medijem dati lekcijo, vendar se ne zavedajo, da jih bo to drago stalo, saj se iz godlje ne bodo rešili z ustrahovanjem. "Ljudje, ki imajo zdrav razum, vidijo, kaj se dogaja v svetu in v tej državi. Tega ne morejo početi. To je sramota in sramotno je, da se republikanci tako slabo obnašajo." Ko so ga vprašali, če verjame, da bo Trump res šel v zapor, je odgovoril: "O, komaj čakam, da ga vidim v zaporu. Ne želim, da umre, želim, da gre v zapor."

De Niro je predsednika omenil tudi med snemanjem ene od epizod za oddajo The Graham Norton Show: "Danes imamo čudnega, sprijenega predsednika, ki misli, da je gangster, ki pa v resnici niti ni dober gangster. Gangsterji imajo čast, z njimi se rokuješ, jim daš svojo besedo in oni ti dajo svojo. Ampak pri njem to ne velja."