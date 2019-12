Imamo nov parček? Rita Ora zasačena s sinom Juda Lawa

Rita Ora in Rafferty Lawsta se po podelitvi modnih nagrad British Fashion Awards skupaj odpravila na zabavo v restavracijo Harry’s Bar, katere gostitelj je bil Georgio Armani.

Paparaci so slavni parček ujeli ravno v trenutku, ko sta se držala za roke, in hitro so se začele govorice, da je med njima že preskočila iskrica ljubezni.

Njuno razmerje je po poročanju tujih medijev postalo bolj resno, odkar v Londonu snemata film Twist nove predelave klasikeOliverja Twista.

23-letni maneken, glasbenik in vzhajajoča igralska zvezda Rafferty bo v filmu stopil v čevlje Oliverja, medtem ko bo 29-letna Rita nastopila kot Artful Dodger.

"Že nekaj časa se 'kuha', potem ko sta začela skupaj sodelovati,"je vir povedal zaThe Sun. "Ljudje so takoj dali nekaj komentarjev na račun njune kemije, in govorice so se začele že takrat. A šele čez čas je privlačnost med njima resnično prerasla v nekaj pomembnega."