'Imamo predsednika, ki je sebe naredil za kralja in diktatorja'

V več ameriških mestih so se ob 250. obletnici ameriške vojske, ko so v Washingtonu priredili parado, odvili množični protesti, kjer so nasprotovali Trumpu in njegovi politiki. Med udeleženci so bili tudi nekateri hollywoodski zvezdniki, ki so že v času predsedniške kampanje glasno nasprotovali Trumpovi izvolitvi.

Tudi Hollywood sodeluje na protestih 'No Kings', ki so se odvijali v več ameriških mestih, udeležilo pa se jih je na milijone ljudi. V New Yorku, Los Angelesu in drugod so se Američani le nekaj ur pred parado ob 250. obletnici ameriške vojske, ki je sovpadala z rojstnim dnem predsednika Donalda Trumpa, podali na ulice in s transparenti v rokah ter glasnimi vzkliki nasprotovali 'uničenju demokracije'.

Igralec Mark Ruffalo v družbi igralke Susan Sarandon na protestu v New Yorku. FOTO: Profimedia icon-expand

Med protestniki v New Yorku je bil igralec Mark Ruffalo, ki je znan po filmih Nesrečna bitja, Mojstri iluzij in V žarišču, v izjavi za MSNBC pa je dejal, da si protestniki želijo poslati sporočilo vladi in predsedniku. "Vidimo, da je naša demokracija v resnih težavah. Imamo predsednika, ki je iz sebe naredil kralja in diktatorja, ne vidimo pa dovolj močne opozicije, ki bi se lahko uprla kratenju naših pravic in teptanju ustave, ki se dogaja vsak dan z izvršilnimi odredbami, z zavrnitvijo upoštevanja sodnih odredb, ugrabitvijo priseljencev, ljudi, ki so tukaj legalno, ljudi, ki jim jemljejo otroke," je povedal igralec in dodal: "Gnusi se nam in prestrašeni smo, edini način, na katerega se znamo proti temu boriti, pa je, da se zberemo skupaj."

"Tako kot milijoni Američanov sem se sprehodil skozi park in naletel na te ljudi, ki imajo nekaj dobrih idej," je ob videu protestnikov, s katerimi je poklepetal, zapisal igralec Misha Collins, znan po serijah Nadnaravno in Čarovnice ter filmih Gothamski vitezi, Nore in svobodne ter Karla.

Protesta se je v San Franciscu skupaj s starši udeležil komik Jimmy Fallon, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Velik, navdihujoč in ja, miren, razplet v South Bayju. Srečal sem veliko ljudi, ki ima rado to državo in še vedno verjame, da ima moč dobrega. Hvaležen sem, da vidim toliko Američanov, ki so se zavzeli za naše sosede in prijatelje, še posebej, da so to naredili moji starši. Zavedam se, kolikšno srečo imam, da sem se rodil v družino, ki me je naučila, da moram skrbeti za druge, najpomembnejše besede, ki so bile kdaj izgovorjene, pa so bile, naj se imamo radi med seboj. Res je tako preprosto."

Igralka Julia Louis-Dreyfus, ki je znana po komični seriji Seinfeld, je na družbenem omrežju delila svojo fotografijo, na kateri drži transparent z napisom 'Edini monarh, ki mi je všeč, je metulj'.

Natasha Rothwell, zvezdnica serije Beli lotos, je prav tako delila fotogrijo, na kateri nosi transparent z napisom 'Ti si smet', glasbenik Moby pa je delil video, ob katerem je pripisal: "Nočemo kraljev. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da obvarujemo demokracijo: protestirati, donirati, objavljati, kandidirati za mesta v vladi, voliti in se organizirati. Sedaj tudi ni čas za noranje razprtije."

V podporo protestnikom sta se oglasili tudi pevki Olivia Rodrigo in Gracie Abrams, igralca Dan Bucatinsky in Marisa Tomei pa sta skupaj pozirala na protestu. Zvezdnik je ob fotografijah pripisal: "Z našim zbiranjem kažemo, kako deluje demokracija."

