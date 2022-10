Iman o Davidu Bowieju: Če obstaja življenje po življenju, bi ga rada spet srečala

Menekenka Iman , ki je bila od leta 1992 pa vse do smrti Davida Bowieja leta 2016 poročena z njim, je pred kratkim v pogovoru z voditeljico Hodo Kotb spregovorila o njuni ljubezenski zgodbi. Zvezdnica je dejala, da še vedno misli na pokojnega moža in si ne predstavlja, da bi lahko bila v zvezi s kom drugim.

"Imam verižico z njegovim imenom, ki jo nosim vse od tistega tedna, ko je David umrl. Neprestano mislim nanj," je povedala v oddaji in dodala, da jo zelo moti, ko ljudje o njem govorijo kot o njenem pokojnem možu. "Ne govorite o njem kot o pokojnem. On ni moj pokojni mož, on je samo moj mož in vedno bo tako. Če imate srečo, boste tudi sami izkusili takšno ljubezen. To je sreča in jaz sem jo imela," je bila jasna.

Pevčeva smrt januarja 2016 je šokirala njegove oboževalce, zvezdnik pa se je skrivaj že nekaj časa boril z rakom. Star je bil 69 let. Bowie in Iman sta imela enega skupnega otroka, hčerko Lexie, ki je dopolnila 22 let. Iman je dejala, da je kljub njegovi bleščeči karieri zanj bila na prvem mestu vedno družina.