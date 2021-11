Iman v spomin na Bowiejevo ljubezen predstavila dišavo

Skoraj šest let po Bowiejevi smrti, glasbenik se je poslovil 10. januarja 2016, je o njuni zvezi spregovorila njegova vdova. Iman in David sta se poročila leta 1992, njuna zveza pa je veljala za trdno in stabilno. Sedaj je v spomin na njuno ljubezen predstavila parfum, ki spominja na 'epsko romanco'.

Iman je o pokojnem soprogu in njuni zvezi spregovorila za revijo People. Davida Bowieja je spoznala s pomočjo skupnega prijatelja, ki je poskrbel, da sta se zvezdnika znašla na zmenku na slepo nekje v Los Angelesu. "David je rekel, da je bila to ljubezen na prvi pogled,'' je dejala 66-letna manekenka somalijskih korenin. Sama priznava, da je rabila nekaj časa, vendar je tudi sama razvila pozitivna čustva.

icon-expand Iman je spregovorila o pokojnem soprogu. FOTO: Profimedia

Poročila sta se 6. junija 1992 v Firencah, v tistem času sta vejala za izjemno privlačen in zanimiv par. Ustalila sta se v New Yorku, kje sta se lahko uspešno skrivala pred nadležnimi fotografi, se potikala po najljubših knjigarnah in se sprehajala s hčerjo Alexandrio. ''Poznala sem ga kot moškega z imenom David Jones. Zame ni bil rock zvezdnik,'' je povedala Iman. Njuna ljubezenska zgodba je bila od nekdaj zavita v tančico skrivnosti, pet let po soprogovi smrti, pa se je odločila, da o 'epski romanci' vseeno spregovori. Tako je namreč opisala njuno zvezo, ki ji je posvetila tudi svojo prvo dišavo, ki jo je poimenovala Love Memoir.

icon-expand Iman in David leta 2003. FOTO: Profimedia

Na idejo o parfumu je prišla, ko je čas preživljala v njuni podeželski hiši ob vznožju gora. Tam se je zadrževala s težavo, saj so bili spomini na pokojnega moža preveč živi: ''Ko sem postala žalostna, sem se hitro odpravila nazaj v mesto. Mislila sem, da sem predelala izgubo, izkazalo se je, da je nisem.'' V času karantene, ki jo je preživela v tihi izolaciji med njegovimi najljubšimi slikami in knjigami, je našla navdih za vonj, ki je kasneje postal 'spomenik večni ljubezni.' Zgodba te se je po prvem zmenku hitro odvijala. Po prvem srečanju je Iman v Parizu nosila revijo Thierryja Muglerja, po povratku v hotelsko sobo pa so jo tam pričakale gardenije. Ko se je vrnila v Los Angeles, pa jo je Bowie pričakal na letališču in to je bil začetek njune skupne poti.

David jo je prepričal s svojo prijaznostjo. Spominja se, da sta hodila po ulici, ko je opazil njeno razvezano vezalko. Pokleknil je in jo namesto nje zavezal. Všeč pa ji je bil tudi njegov videz: ''Bil je več kot samo čeden. Izžareval je močno karizmo.'' Dejala je, da se je ob njem počutila ljubljeno in varno. Sedaj jo grejejo spomini nanj in na skupne trenutke: ''Nekateri dnevi so težji kot drugi, spomini so lepi in zaradi njih vem, da je bilo lepo.'' Pomaga ji dejstvo, da sta skupaj preživela krasnih 26 let in to se je naučila ceniti.