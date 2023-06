Iman se je po 31 letih vrnila na Bali, kjer je bila z Bowiejem na poročnem potovanju

Iman je leta 2021 za revijo People dejala, da je bil Bowie kavalir vse dni njunega skupnega življenja: "Bil je tako prijazen in velik kavalir. Od dneva, ko sva se spoznala, pa do zadnje minute. Ko sva se sprehajala po ulici, ni dovolil, da sem jaz na zunanji strani ob cesti. Vedno me je prestavil na notranjo stran."

Na drugi fotografiji, ki jo je delila Iman, sama sedi v istem bazenu in na istem mestu, kjer je bila posneta fotografija iz leta 1992, sedaj 67-letna manekenka pa ima oblečene črne enodelne kopalke in velika sončna očala. V pripisu je zapisala: "Junij 1992, medeni tedni na Baliju ... Januar 2023, Bali." Ob tem je dodala ključnik z besedami Bowie za vedno.

V spomin na njuno posebno vez je leta 2021 ustvarila dišavo, ki jo je poimenovala Love Memoir, dišava pa je sestavljena iz vonjav, ki so bile obema všeč. Dejala je, da je bilo ustvarjanje dišave v času pandemije v njunem skupnem domovanju v New Yorku zanjo še posebej očiščujoče in ji je pomagalo pri prebolevanju moževe smrti. "Ustvarjanje te dišave, spomini na Davida in življenje v najinem stanovanju so mi pomagali pri žalovanju. Preživela sem to," je dejala.

Oktobra 2022 je v enem od intervjujev priznala, da še vedno vsak dan misli na moža: "Pod obleko nosim verižico z njegovim imenom. Poslala mi jo je oblikovalka, ki je najina prijateljica. Na sebi jo imam od tistega prvega tedna, ko je David umrl. Ves čas mislim nanj. Ljudje ga pogosto označujejo s 'tvoj pokojni mož'. Ni moj pokojni mož, je samo moj mož in to bo za vedno. Vsekakor čutim njegovo prisotnost, sploh ko pogledam skozi okno najinega doma in opazujem sončni zahod. David obožuje sončne zahode. Na ta način je vedno prisoten ob meni. Moja ljubezen živi skozi moje spomine."