Iman se po Bowiejevi smrti ne misli več poročiti

63-letna somalijska lepotica Iman je bila 24 let poročena z glasbenim genijem Davidom Bowiejem, ki ga je izgubila leta 2016, še danes pa govori o njem kot o "možu". Očitno pa se nima namena znova poročiti.

"Nikoli se ne bi še enkrat poročila. Si želim zveze? Ne bom rekla ne, a trenutno zagotovo ne. Nekomu sem oni dan omenila svojega moža, pa me je popravil, če mislim pokojnega moža. Pa sem mu odvrnila, da ne, da ga bom vedno imela za svojega moža. Počutim se zelo osamljeno,"je ob priznanju, da se še vedno kosa z žalostjo povedala za spletno revijo PorterEdit.

"Ljudje me fotografirajo na ulici in me grabijo za roko in mi izrekajo sožalja ob izgubi. A jim, zabičam, naj se me ne dotikajo, da kako jim je lahko žal, če so me še malo pred tem fotografirali? Razumem žalost oboževalcev, a to ni isto. Oni so izgubili idola, jaz in hčerka pa moža in očeta. Včasih nočem, da bi ljudje vedeli, kako žalostna sem. Čeprav mi pravijo, da sem močna, a se samo delam, da se pač ne zlomim," je še dodala.

Vseeno pa pravi, da gre življenje naprej in da si v prihodnosti želi predvsem potovati in odkrivati nove stvari.