Imata Megan Fox in Brian Austin Green zakonske težave?

V tem času so slavna zakonca Megan Fox in Briana Austina Greena v javnosti opazili brez poročnih prstanov, tuji mediji pa so tudi pisali, da časa karantene ne preživljata skupaj. Meghan so celo opazili, da se v zadnjem času druži z raperjem Machine Gun Kellyjem. Pred kratkim sta 34-letna igralka in 30-letni glasbenik skupaj šla po hrano in kavo, nato pa se skupaj odpravila domov.

Ne Meghan ne Brian govoric nista komentirala, je pa Brian na svojem Instagramu delil čustven zapis, s katerim sicer ni pojasnil, kaj se dogaja med njima, ampak je s prispodobo metulja opisal svoja občutja. "Če metulji predolgo časa sedijo na cvetlici, se sčasoma začnejo dolgočasiti. Začne jih dušiti. Svet je velik in želijo ga doživeti," je zapisal ob fotografiji metulja.

Zakonca imata skupaj tri otroke: šestletnega Bodhija Ransoma Greena, triletnega Journeyja Riverja Greena in sedemletnega Noaha Shannona Greena.