'Imava odprto razmerje ... Biti 18 let z eno osebo je utopija'

49-letna Catherine Zeta-Jones je nedavno gostovala v oddaji NBC News' TODAY, v kateri je z voditeljico Savannah Gutrie med drugim spregovorila o svojem dolgoletnem zakonu z igralcem Michaelom Douglasom in o tem, kako sta po skoraj dveh desetletjih uspela ohraniti strast. Zvezdnika sta poročena že 18 let, igralka pa je odkrito priznala, da v njunem zakonu ni bilo vedno postlano z rožami.

''Najprej bi želela povedati, da sem res srečna, ker sva že skoraj 20 let skupaj. Do sedaj je bila to izjemna izkušnja, ampak zavedati se morate, da imava z Michaelom zelo odprto razmerje ... Ne predstavljam si, da bi lahko 18 let preživela zgolj z eno osebo in ob tem uspela ohraniti tako strast kot lep odnos ... ''

Igralka je spregovorila o tem, kako je bila pred časom primorana tovrstno odprtost odnosa prenesti tudi na njuna otroka, 18-letnega sina Dylana in 15-letno hčerko Carys: ''Morala sem biti odprta tudi v odnosu do najinih otrok. Ko so pred časom odjeknile obtožbe zoper Douglasa, ki jih je podala njegova nekdanja zaposlena in v katerih je med drugim dejala, da jo je Michael pred 30 leti prisilil, da ga je opazovala, medtem ko je masturbiral, sem vedela, da se moramo o vsem tem pogovoriti odkrito, kot družina. Šlo je za temo, o kateri marsikdo ne bi želel govoriti in bi jo najraje pometel pod preprogo, a najina otroka sta že tako velika, da sem to morala storiti.''