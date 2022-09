Ime Kelly Clarkson ovekovečeno z zvezdo na pločniku slavnih

Na prireditvi se je Clarksonovi v govoru posvetil tudi Simon Cowell , ustvarjalec in glavni sodnik šova Ameriški idol . Med spominjanjem na tisti avdicijski dan, ko je prvič spoznal Kelly, je pripomnil, da je skupaj z ostalimi sodniki skorajda že obupal. "Vsi pevci so bili neuglašeni in postopoma je postajalo slabše. Pomislil sem, da je to absolutna katastrofa, in se spraševal, zakaj smo sploh bili tam. In nato si prišla ti. Spomnim se dneva, ko smo te spoznali, in ne spomnim se le tvojega glasu, ampak tudi tvoje osebnosti," je Clarksonovi dejal Cowell.

"Najlepša hvala moji ekipi, bendu, prijateljem in družini ter vsem oboževalcem, ki so danes prišli na slovesnost na pločnik slavnih. Tako veliko mi je pomenilo, da ste bili vsi tam, in bilo je tako kul praznovati z vami," je po dogodku zapisala na svoj Instagram in dodala: "Mimogrede, moja zvezda je med Harryjem Potterjem in Deadpoolom. Izzivam vas, da premagate moj dosežek."

Clarksonova je sicer v začetku septembra slavila še en pomemben mejnik – 20. obletnico zmage na Ameriškem idolu. Takrat mlada in neznana pevka je s svojim glasom hitro navdušila in še danes velja za eno boljših vokalistk v svetu glasbe. Med največje uspehe 40-letnice sodijo hiti Since U Been Gone, Stronger (What Doesn't Kill You), Because Of You, Miss Independent in božična Underneath the Tree.

V svoji karieri je osvojila tri nagrade Grammy, štiri American Music Awards, tri MTV Video Music Awards, dve Academy of Country Music Awards in dve American Country Awards. Je tudi prva izvajalka, ki je zasedla vrh Billboardove lestvice pop, sodobne, country in dance glasbe.