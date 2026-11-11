Imel afero s poročeno žensko, katere mož ju je zasačil s pištolo v roki

Dustin Hoffman , eden najbolj cenjenih igralcev svoje generacije in dvakratni dobitnik oskarja, je javnost presenetil z dramatično izkušnjo, ki bi se lahko končala tragično. Igralec se je v priljubljenem podkastu Conan O'Brien Needs A Friend spomnil obdobja, ko je bil še mladenič in se je zapletel v ljubezensko razmerje s poročeno žensko. Ta nepremišljena odločitev ga je pripeljala do trenutka, ko se je moral soočiti z oboroženim in skrajno jeznim soprogom.

Vse se je začelo z usodno zmoto neimenovane ženske, ki je bila prepričana, da ima njen soprog izjemno trden spanec. "Imel sem afero s poročeno žensko. Mislila je, da njen mož, ko enkrat zaspi, tudi ostane v snu," je dejal 89-letni zvezdnik. A izkazalo se je, da se je krepko uštela. Namesto romantične noči je sledil šok. "Povabila me je, naj pridem k njej, ko je on zaspal. In tako sva bila tam ... nakar je on vstopil s pištolo. Uperil jo je vame in spomnim se, da je rekel: 'Pojdi ven, pojdi ven,'" je dodal Hoffman.

Trenutki, ko je zrl naravnost v cev pištole, so se igralcu za vedno vtisnili v spomin. Kot je slikovito opisal, se človeška percepcija v smrtni nevarnosti popolnoma popači, strah pa ohromi vsako racionalno misel. "Ko je vate uperjena pištola, je tista luknja najprej videti veliko večja od dejanske luknje. Zaveš se, da bo vsako sekundo, prav vsako sekundo pritisnil na sprožilec. Njegov prst je na sprožilcu in misliš si, da bo to storil vsak hip," je dejal igralec. V njegovi glavi se je takrat vrtela le ena sama grozljiva misel, priznal je namreč, da ga je bilo izjemno strah, da bo umrl.

Ko je napetost ob poslušanju te srhljive izpovedi dosegla vrhunec, je na sceno stopil voditelj Conan O'Brien in s svojim prepoznavnim humorjem poskrbel za salve smeha. Voditelja je namreč zanimalo, kako za vraga se človek sploh reši iz takšne godlje. Hoffman mu je odvrnil, da je kar hitro pobegnil in to kar skozi vhodna vrata.

Pogovor v podkastu pa se ni vrtel zgolj okoli nevarnih prigod iz zasebnega življenja, temveč se je dotaknil tudi zvezdnikove bogate poklicne poti, ki jo igralec podrobno opisuje v svoji novi knjigi spominov z naslovom Look at Me.