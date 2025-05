Imena katerih zvezdnikov so bila omenjena med Diddyjevim sojenjem in zakaj?

V New Yorku se je 5. maja začelo odmevno sojenje glasbenemu mogulu Seanu Diddyju Combsu, pričakovati pa je bilo, da bo omenjenih tudi več zvezdniških imen. Že v prvih dneh so na zveznem sodišču na Manhattnu tako omenili raperja Kanyeja Westa, igralca Michaela B. Jordana, raperja Kida Cudija in igralca Mika Myersa.

V zadnjih mesecih so zvezdniki, čigar imena so bila kakor koli povezana z omembo Seana Diddyja Combsa, pritegnili veliko pozornosti, sami pa so čutili potrebo, da se branijo in javnosti pojasnijo, zakaj so bili z njim v stiku, kje in kako. 55-letni osramočeni zvezdnik se trenutno na newyorškem zveznem sodišču pred sodnikom in porotniki zagovarja zaradi obtožb kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v povezavi s spolnimi storitvami, prevoza preko državnih meja za namene prostitucije in izsiljevalske zarote.

Sean Diddy Combs s Cassie Ventura

Čeprav med do sedaj omenjenimi zvezdniki nikogar ne obtožujejo kaznivih dejanj, pa je tožilstvo poroto že vnaprej opozorilo, da bi se lahko med pričanji pojavila tudi imena, ki so širše znana. Do sedaj je pričalo zgolj nekaj ljudi, prva, ki je omenjala znane, pa je bila Cassie Ventura, Diddyjevo nekdanje dekle, s katero sta bila par med leti 2007 in 2018.

Prvi, ki so ga omenili, je bil raper Kanye West, ki je na Combsovi strani že od aretacije septembra 2024. Zvezdnik je 15. marca izdal nov singel, na katerem sta sodelovala tudi njegova hči North West in Combs, le nekaj dni pozneje pa je na družbenem omrežju delil posnetek telefonskega pogovora z ustanoviteljem založbe Bad Boys Records. Na njem Diddy Westa opozori, naj bo pozoren na ljudi, ki bi mu skušali škodovati in se mu zahvali za podporo in ker skrbi za njegovih sedem otrok.

Diddy in Kanye West

Med izbiro porotnikov je bil omenjen igralec Mike Myers, kakšen je njegov odnos s Combsom, pa javnosti ni znano. Pojavilo se je tudi ime pevke Michelle Williams, ki je bila članica skupine Destiny's Child, in igralca Michaela B. Jordana. O 38-letniku je spregovorila tudi Ventura med svojim pričanjem, ko je odgovorila na vprašanje, ali je Combs sumil, da je v zvezi s kom drugim. Igralec se je s pevko sestajal leta 2016, ko se je razšla z Diddyjem.

Ventura je omenila tudi kanadskega raperja Draka, ko je med pričanjem dejala, da jo je Combs zlorabil, preden sta se leta 2013 udeležila njegovega festivala v Torontu. Tam so Cassie opazili v družbi 40-letnega raperja French Montane.

Spominjala se je tudi zasebnega koncerta Princea, ki je bil v kleti njegovega domovanja v Los Angelesu, razkrila pa je, da o tem, da se bo tega enkratnega življenjskega dogodka udeležila, Diddyju ni povedala. "Zagotovo mi ne bi pustil iti," je povedala, a je Diddyja tam zagledala že kmalu po svojem prihodu, zato je odhitela stran. "Vedela sem, da je jezen name," je pričala in dodala, da ji je sledil v hotel in jo tam pretepel.

Ventura se je spominjala tudi, kako je decembra 2011 spoznala Kid Cudija, raperju pa ni omenila, da je kakor koli povezana z Diddyjem, saj takrat nista bila v najboljših odnosih. Ta je izvedel za njeno afero, ko je na eni od zabav pregledal njen telefon, takrat pa naj bi zagrabil za odpirač vina in ji z njim grozil.

Ko se je spominjala začetkov njune zveze, je dejala, da sta se zapletla septembra 2007, ko jo je poljubil na praznovanju njenega 21. rojstnega dne v Las Vegasu. "Sean je bil tam, s seboj pa je pripeljal Dallasa Austina in Britney Spears. To sta dva človeka, ki se ju spomnim," je povedala med pričanjem. Da je bila princesa popa res tam, pa pričajo takrat nastale fotografije, na katerih Britney nosi sončna očala in klepeta z Austinom in sedi v bližini Combsa ter Cassie.

Diddy v družbi boksarja Muhammada Alja in Willa Smitha