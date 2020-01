''Ljudje, ki trdijo, da je imeti tri otroke podobno kot imeti dva in da je vse skupaj precej lahko ... Ti ljudje zagotovo nimajo otrok. To je noro!''Tako je v nedavnem intervjuju povedala 32-letna Blake Lively , ki je oktobra lani povila deklico, katere imena s soprogom še nista javno obelodanila.

Ryan in noseča Blake s sinom Jamesom in hčerko Inez (še pred rojstvom tretjega otroka).

''Imeti tri otroke je tako, kot bi jih imel 3000. Imava toliko otrok ... Vse skupaj je precej hektično, številčno so naju premagali. To je precejšen zalogaj,'' je nadaljevala Blake, ki se je o sladkih starševskih tegobah odločila spregovoriti kmalu zatem, ko je njen soprogRyan v izjavi za javnost dejal, ''zapustiti hišo postaja vse težje in težje ... Kar seveda postane še težje, ko ti na poti ven zastavijo vprašanje: Kam odhajaš? Kdaj boš nazaj? Zakaj me zapuščaš?''Kljub temu da je Reynoldsova svoboda gibanja trenutno rahlo omejena, pa je dodal, da starševstva ne bi zamenjal za nič na svetu. Pošalil se je celo, da pomaga pri zmanjševanju števila moške populacije: ''Okoli mene so vse te ženske (smeh) in tega ne bi spremenil za nič na svetu. Moj doprinos k zmanjšanju moške populacije je opazen. Ljubim starševstvo, neverjetno je.''