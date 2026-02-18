Incident na festivalu: Shia LaBeouf pristal v lisicah

V New Orleansu so zaradi domnevnega pretepa aretirali igralca Shia LaBeoufa . 39-letnik se sooča z dvema obtožbama zaradi lažjega napada, v torek popoldne pa naj bi že stopil pred sodnika, so za revijo People razkrili viri iz vrst organov pregona.

Igralec, znan po vlogi v filmski franšizi Transformerji, je bil malo po polnoči vpleten v incident pred barom v znameniti četrti French Quarter. TMZ je kmalu za tem objavil posnetek, na katerem je možno videti filmskega ustvarjalca brez majice, medtem ko mu po domnevnem pretepu reševalci nudijo zdravniško pomoč. Kaj je sprožilo spor, za zdaj še ni znano. Različni posnetki incidenta so se kasneje razširili tudi po družbenih omrežjih.

Zvezdnik, ki je v zadnjih letih večkrat javno spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo in tudi večkrat zatrdil, da je trenutno v abstinenci, naj bi bil zdaj po poročanju The Hollywood Reporterja že od četrtka v New Orleansu na pustnem festivalu Mardi Gras.