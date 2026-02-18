Naslovnica
Tuja scena

Incident na festivalu: Shia LaBeouf pristal v lisicah

New Orleans, 18. 02. 2026 10.07 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Shia LaBeouf

Shia LaBeouf, zvezdnik franšize Transformerji, je bil aretiran v New Orleansu, potem ko je bil pred tamkajšnjo lokalno restavracijo vpleten v pretep. Posnetki incidenta so se hitro razširili po spletu. To ni prvič, da ima igralec težave z zakonom, saj se je soočal že z obtožbami spolnega napada in motenja javnega reda, zaradi česar mu je sodišče v preteklosti že odredilo zdravljenje.

V New Orleansu so zaradi domnevnega pretepa aretirali igralca Shia LaBeoufa. 39-letnik se sooča z dvema obtožbama zaradi lažjega napada, v torek popoldne pa naj bi že stopil pred sodnika, so za revijo People razkrili viri iz vrst organov pregona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralec, znan po vlogi v filmski franšizi Transformerji, je bil malo po polnoči vpleten v incident pred barom v znameniti četrti French Quarter. TMZ je kmalu za tem objavil posnetek, na katerem je možno videti filmskega ustvarjalca brez majice, medtem ko mu po domnevnem pretepu reševalci nudijo zdravniško pomoč. Kaj je sprožilo spor, za zdaj še ni znano. Različni posnetki incidenta so se kasneje razširili tudi po družbenih omrežjih.

Zvezdnik, ki je v zadnjih letih večkrat javno spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo in tudi večkrat zatrdil, da je trenutno v abstinenci, naj bi bil zdaj po poročanju The Hollywood Reporterja že od četrtka v New Orleansu na pustnem festivalu Mardi Gras.

Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
FOTO: Profimedia

Američan je imel v preteklosti že večkrat težave s pregonom. Decembra 2020 ga je glasbenica FKA Twigs obtožila domnevnega spolnega napada, fizičnega napada ter povzročitve duševnih stisk. Primer je bil nato poravnan julija 2025, LaBeouf pa je obtožbe zanikal.

Mardi Gras v francoščini pomeni 'debeli torek'.
Mardi Gras v francoščini pomeni 'debeli torek'.
FOTO: Profimedia

Zaradi javnega opijanja in motenja javnega reda in miru je bil aretiran že leta 2017 v Georgii, zaradi česar mu je kasneje sodišče odredilo zdravljenje. LaBeouf ima sicer hčerko z igralko Mio Goth, s katero sta od leta 2012 v burnem, občasnem razmerju.

Razlagalnik

Shia LaBeouf je ameriški igralec, ki je zaslovel z vlogo Sama Witwickyja v franšizi 'Transformerji'. Poleg tega je znan po svojih vlogah v filmih, kot so 'Disturbia', 'Eagle Eye', 'Wall Street: Money Never Sleeps', 'Fury' in 'The Peanut Butter Falcon'. Sodeloval je tudi pri eksperimentalnih umetniških projektih, kot je bil performans 'He Will Not Divide Us'.

Mardi Gras je pustni festival, ki se tradicionalno praznuje v torek, pred pepelnično sredo, ki zaznamuje začetek postnega časa v krščanstvu. New Orleans je še posebej znan po svojih bučnih in barvitih praznovanjih Mardi Grasa, ki vključujejo parade, maškarade, glasbo in ples. Festival privabi na milijone obiskovalcev in predstavlja pomemben kulturni in turistični dogodek za mesto.

FKA Twigs, rojena kot Tahliah Barnett, je britanska pevka, tekstopiska in plesalka. Svojo glasbeno kariero je začela kot spremljevalna plesalka, preden je leta 2012 izdala svoj prvenec EP 'EP1'. Leta 2014 je izdala svoj debitantski studijski album 'LP1', ki je bil deležen velikega priznanja kritikov. Znana je po svojem edinstvenem zvoku, ki združuje elemente R&B, elektronske glasbe in trip hopa, ter po svoji vizualno osupljivi umetnosti.

Mia Goth je angleška igralka, ki je postala znana po svojih vlogah v grozljivkah in psiholoških trilerjih. Svojo igralsko kariero je začela v Veliki Britaniji, preden je dobila vlogo v filmu 'Nymphomaniac' (2013). Kasneje je igrala v filmih, kot so 'The Survivalist', 'A Cure for Wellness', 'Suspiria' in seriji 'Pearl' ter 'X'. Znana je po svoji intenzivni igri in pogosto igra vloge, ki raziskujejo temne plati človeške psihe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Shia LaBeouf igralec Transformerji pretep Mardi Gras

Na desetine filmskih ustvarjalcev kritičnih do Berlinala glede odnosa do Gaze

Cruz Beckham razkošno praznoval 21. rojstni dan, brata ni povabil

