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Tuja scena

Incident v Dubrovniku: Znana Hrvatica kričala, razbijala, se upirala policistom

Dubrovnik, 06. 07. 2026 16.18 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
A. J.
Laura Prgomet povzročila incident

Pri južnih sosedih odmeva incident, ki ga je zakuhala nekdanja tekmovalka resničnostnega šova. Ob nenadnem živčnem zlomu naj bi Laura Prgomet v lokalu razbijala inventar in žalila mimoidoče, poročajo tuji mediji, zaradi česar so prestrašene stranke poklicale policijo.

Sinoči se je v lokalu sredi Dubrovnika zgodil incident, v katerega je bila vpletena Laura Prgomet, nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške. Po poročanju Net.hr naj bi 24-letnica okoli 21. ure zakorakala skozi vrata lokala ter začela razbijati in uničevati inventar, zaradi česar so mimoidoči nemudoma poklicali policijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je razvidno s posnetka, ki je zakrožil in razburil na družbenih omrežjih, naj bi Laura doživela živčni zlom. Medtem ko so jo policisti poskušali pridržati, je vpila, naj jo izpustijo, in zmerjala vse po vrsti. Lastnik lokala je za Net.hr povedal: "Predvidevam, da je dekle doživelo živčni zlom. Kaj točno se je zgodilo, ne vem. Prišel sem v trenutku, ko je začela divje metati kozarce. V lokalu so pretresene stranke obnemelo opazovale. Žalila je vse okoli sebe – policiste, reševalce in mimoidoče."

Na kraj dogodka je namreč prispela tudi reševalna enota in podkrepila policijsko.

Laura Prgomet
Laura Prgomet
FOTO: VOYO

Lokal in apartma, v katerem je bivala 24-letna Laura, naj ne bi utrpela večje materialne škode. Kot je dodal lastnik objekta, so največjo težavo predstavljali neplačani računi gostov, ki so zaradi strahu pred dogajanjem na vrat na nos zapustili teraso lokala.

"Tukaj nimamo večje škode, največji problem je, da nas je osramotila. Turisti so bili šokirani, med incidentom so zapustili teraso, ne da bi plačali račune. Povzročila je veliko nevšečnosti in tujcem, ki so bili v tistem trenutku v stavbi, je težko povedati, kaj točno se je zgodilo," je dejal. Za zasebno tožbo se ni odločil, kot je pojasnil, je pretehtalo razumevanje šibkega psihičnega stanja znane Hrvatice. Kljub temu dejanja ne bodo ostala brez posledic, saj naj bi policijski zapisnik jasno zabeležil oviranje uradnih oseb pri opravljanju njihovih nalog.

laura prgomet lokal incident policija sanjski moški hrvaške

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KOMENTARJI14

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čebelinko
06. 07. 2026 17.27
V reality showe se že tako sami neuravnovešeni prijavijo oz. nalašč take izberejo. Sicer jo pa samo v usta pogledaš in je vse jasno. Najbolj žalostno je, da ljudje to sploh gledajo... kar po moje kar dobro kaže nivo inteligence v družbi na splošno (oz. pomanjkanje).
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+1
1 0
Luka40
06. 07. 2026 17.19
To se dogaja z veliko "znanimi oziroma influencerji" ker, ko jih doleti realnost in ugotovijo,da so niko i ništa se jim malo obrne.....
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0 0
The T3chnics
06. 07. 2026 17.22
Predstavljajte si, da za pol leta ukinejo internet ali socialna omrežja.... to bi bilo ogromno naravne selekcije.
Odgovori
0 0
Brezimenski
06. 07. 2026 17.18
in zakaj je to sploh pomembno da javnost zve to novico…in zakaj je ta informacija pomembna za ljudi v Sloveniji? Dajte mediji, zresnite se.
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+1
1 0
AmirA
06. 07. 2026 17.18
ni hotla povedat "Koji ti je datum rodjenjaaaaaa"
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0 0
DEBELA OLIVA
06. 07. 2026 17.16
Hrvati v vsem svojem sijaju :):)
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-1
0 1
Panter 63
06. 07. 2026 17.22
Butalec ali rovtarska, smo brali teden nazaj kaj delajo Slovenciljni po Hrvaški. Slovenciljni v svojem sijaju. Par let nazaj je tudi v Rovinju ena tekmovalka kmetije delala šou. To si pozabil, Butalec.?
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0 0
graf
06. 07. 2026 17.15
Živčni zlom ? Iz vesolja se vidi da je zadeta ko mazga ...
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+1
1 0
The T3chnics
06. 07. 2026 17.12
Najbolj nizkotni so pa ljudje, ki to snemajo in objavljajo. Poden družbe, ki se ne zavedajo svojega početja. Snemajo in objavljajo ljudi, ki so pregloboko pogledali v kozarec ali si pregloboko potisnili slamico v nos. Pa kaj vas briga stanje drugih, da morate te nesrečnike objavit. Poden družbe!
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+2
2 0
Slash
06. 07. 2026 17.06
Ljepotica 😍
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+0
1 1
Mio56
06. 07. 2026 17.00
Velika je razlika med incidentom in nedovoljenimi substancami!
Odgovori
+7
7 0
Gustibus
06. 07. 2026 16.44
Svetovno znana v svoji ulici!!!
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+14
14 0
Gutenberg
06. 07. 2026 16.35
Snemalec je pa res vrhunski.
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+3
4 1
Podlesničar
06. 07. 2026 16.25
Drogice
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+9
10 1
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