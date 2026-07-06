Incident v Dubrovniku: Znana Hrvatica kričala, razbijala, se upirala policistom

Sinoči se je v lokalu sredi Dubrovnika zgodil incident, v katerega je bila vpletena Laura Prgomet , nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške . Po poročanju Net.hr naj bi 24-letnica okoli 21. ure zakorakala skozi vrata lokala ter začela razbijati in uničevati inventar, zaradi česar so mimoidoči nemudoma poklicali policijo.

Kot je razvidno s posnetka, ki je zakrožil in razburil na družbenih omrežjih, naj bi Laura doživela živčni zlom. Medtem ko so jo policisti poskušali pridržati, je vpila, naj jo izpustijo, in zmerjala vse po vrsti. Lastnik lokala je za Net.hr povedal: "Predvidevam, da je dekle doživelo živčni zlom. Kaj točno se je zgodilo, ne vem. Prišel sem v trenutku, ko je začela divje metati kozarce. V lokalu so pretresene stranke obnemelo opazovale. Žalila je vse okoli sebe – policiste, reševalce in mimoidoče."

Na kraj dogodka je namreč prispela tudi reševalna enota in podkrepila policijsko.