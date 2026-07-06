Incident v Dubrovniku: Znana Hrvatica kričala, razbijala, se upirala policistom

Sinoči se je v lokalu sredi Dubrovnika zgodil incident, v katerega je bila vpletena Laura Prgomet, nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške. Po poročanju Net.hr naj bi 24-letnica okoli 21. ure zakorakala skozi vrata lokala ter začela razbijati in uničevati inventar, zaradi česar so mimoidoči nemudoma poklicali policijo.
Kot je razvidno s posnetka, ki je zakrožil in razburil na družbenih omrežjih, naj bi Laura doživela živčni zlom. Medtem ko so jo policisti poskušali pridržati, je vpila, naj jo izpustijo, in zmerjala vse po vrsti. Lastnik lokala je za Net.hr povedal: "Predvidevam, da je dekle doživelo živčni zlom. Kaj točno se je zgodilo, ne vem. Prišel sem v trenutku, ko je začela divje metati kozarce. V lokalu so pretresene stranke obnemelo opazovale. Žalila je vse okoli sebe – policiste, reševalce in mimoidoče."
Na kraj dogodka je namreč prispela tudi reševalna enota in podkrepila policijsko.
Lokal in apartma, v katerem je bivala 24-letna Laura, naj ne bi utrpela večje materialne škode. Kot je dodal lastnik objekta, so največjo težavo predstavljali neplačani računi gostov, ki so zaradi strahu pred dogajanjem na vrat na nos zapustili teraso lokala.
"Tukaj nimamo večje škode, največji problem je, da nas je osramotila. Turisti so bili šokirani, med incidentom so zapustili teraso, ne da bi plačali račune. Povzročila je veliko nevšečnosti in tujcem, ki so bili v tistem trenutku v stavbi, je težko povedati, kaj točno se je zgodilo," je dejal. Za zasebno tožbo se ni odločil, kot je pojasnil, je pretehtalo razumevanje šibkega psihičnega stanja znane Hrvatice. Kljub temu dejanja ne bodo ostala brez posledic, saj naj bi policijski zapisnik jasno zabeležil oviranje uradnih oseb pri opravljanju njihovih nalog.
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