Indijski Justin Bieber obnorel splet

Internet je ponovno čez noč ustvaril globalno senzacijo. Mladega Suraja Chavana, ki je zmagal v 5. sezoni priljubljenega indijskega resničnostnega šova Bigg Boss Marathi, so namreč spletni komentatorji proglasili za indijskega Justina Bieberja.
Naziv, ki se je 32-letnika prijel zaradi pričeske, ki spominja na slavnega pevca v mladih letih, je tako v hipu zaokrožil po medijih v vseh koncih sveta, njegov Instagram profil pa je v le nekaj tednih začelo spremljati skoraj tri milijone sledilcev.
Chavan je svojo prepoznavnost v Indiji zgradil s kratkimi videi, v katerih poje, pozira in svojim oboževalcem pošilja samozavestna sporočila. Del občinstva ga vidi kot novega najstniškega idola, drugi pa njegovo zgodbo spremljajo skozi prizmo ironije. "Odhajam v Indijo, da v hipu postanem najlepši moški mehiškega videza v državi," je zapisal eden izmed spletnih uporabnikov.
Pojavile so se tudi številne spletne govorice o tem, da je bil Chavan izglasovan za najlepšega moškega v Indiji, za kar sicer ni uradnih dokazov.
