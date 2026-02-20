Naslovnica
Tuja scena

Indijski Justin Bieber obnorel splet

Mumbaj, 20. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Suraj Chevan

Viralni posnetki Indijca, ki so ga spletni komentatorji proglasili za indijskega Justina Bieberja, so preplavili družbena omrežja. 32-letni Suraj Chavan, zmagovalec priljubljenega indijskega resničnostnega šova, je pozornost svetovnega spleta ujel s svojo pričesko, ki spominja na Justina Bieberja v mladih letih.

Internet je ponovno čez noč ustvaril globalno senzacijo. Mladega Suraja Chavana, ki je zmagal v 5. sezoni priljubljenega indijskega resničnostnega šova Bigg Boss Marathi, so namreč spletni komentatorji proglasili za indijskega Justina Bieberja.

Justin Bieber (levo) in Suraj Chavan (desno)
Justin Bieber (levo) in Suraj Chavan (desno)
FOTO: Facebook

Naziv, ki se je 32-letnika prijel zaradi pričeske, ki spominja na slavnega pevca v mladih letih, je tako v hipu zaokrožil po medijih v vseh koncih sveta, njegov Instagram profil pa je v le nekaj tednih začelo spremljati skoraj tri milijone sledilcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chavan je svojo prepoznavnost v Indiji zgradil s kratkimi videi, v katerih poje, pozira in svojim oboževalcem pošilja samozavestna sporočila. Del občinstva ga vidi kot novega najstniškega idola, drugi pa njegovo zgodbo spremljajo skozi prizmo ironije. "Odhajam v Indijo, da v hipu postanem najlepši moški mehiškega videza v državi," je zapisal eden izmed spletnih uporabnikov.

Pojavile so se tudi številne spletne govorice o tem, da je bil Chavan izglasovan za najlepšega moškega v Indiji, za kar sicer ni uradnih dokazov.

Justin Bieber suraj chavan viralno

