Indijska milijarderka za Met Gala nadela ogrlico za 13 milijonov evrov

Indijska milijarderka Sudha Reddy je na Met Gali, ki je potekala v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku, nosila ogrlico iz lastne zbirke, vredno 13 milijonov evrov, z njo pa pritegnila veliko pozornosti. Nakit je kombinirala s kreacijo indijskega oblikovalca Manisha Malhotre.

Diamantna ogrlica z obeskom, ki nosi ime Kraljica Merelanija, je sestavljena iz 550 karatov tanzanita, ki izvira iz hribovja Merelani v Tanzaniji, nosila pa je tudi 40-karatni kolumbijski smaragd z diamantnim sijem iz 18-karatnega rumenega zlata ter 30-karatni diamantni prstan.

Stilistka Mariel Haenn je za revijo People dejala, da je 47-letnica navdih za videz našla v umetnosti in arhitekturi indijskega mesta Hiderabad, kjer se prepletajo starodavne indijske tradicionalne obrti, ki jih je prenesla v kostumografijo.

"Z uporabo tehnik, starih več kot 3000 let, so ustvarili osupljivo, večdimenzionalno obleko, ki govori tako o kulturni dediščini kot o sodobnem razkošju. Videz je mojstrski poklon ustvarjalni duši Indije," je povedala.