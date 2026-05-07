Tuja scena

Indijska milijarderka za Met Gala nadela ogrlico za 13 milijonov evrov

New York, 07. 05. 2026 09.58 pred 1 uro 1 min branja 0

K.Z.
Sudha Reddy

Indijska milijarderka in filantropinja Sudha Reddy je bila med zvezdniki, ki so se udeležili modnega dogodka leta Met Gala. Čeprav s svojo opravo ni preveč izstopala, pa je veliko pozornosti požela njena ogrlica, vredna 13 milijonov evrov, ki je del njene osebne zbirke.

Indijska milijarderka Sudha Reddy je na Met Gali, ki je potekala v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku, nosila ogrlico iz lastne zbirke, vredno 13 milijonov evrov, z njo pa pritegnila veliko pozornosti. Nakit je kombinirala s kreacijo indijskega oblikovalca Manisha Malhotre.

Sudha Reddy je na Met Gali nosila ogrlico, vredno 13 milijonov evrov.
Diamantna ogrlica z obeskom, ki nosi ime Kraljica Merelanija, je sestavljena iz 550 karatov tanzanita, ki izvira iz hribovja Merelani v Tanzaniji, nosila pa je tudi 40-karatni kolumbijski smaragd z diamantnim sijem iz 18-karatnega rumenega zlata ter 30-karatni diamantni prstan.

Stilistka Mariel Haenn je za revijo People dejala, da je 47-letnica navdih za videz našla v umetnosti in arhitekturi indijskega mesta Hiderabad, kjer se prepletajo starodavne indijske tradicionalne obrti, ki jih je prenesla v kostumografijo.

"Z uporabo tehnik, starih več kot 3000 let, so ustvarili osupljivo, večdimenzionalno obleko, ki govori tako o kulturni dediščini kot o sodobnem razkošju. Videz je mojstrski poklon ustvarjalni duši Indije," je povedala.

Razlagalnik

Met Gala je vsakoletni dobrodelni dogodek, ki ga organizira Inštitut za kostumografijo Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku. Dogodek, ki ga pogosto imenujejo 'modni oskarji', služi kot otvoritev letne modne razstave in združuje najvplivnejše osebnosti iz sveta mode, filma, glasbe in športa. Vsako leto ima dogodek določeno temo, ki narekuje oblačilni kodeks gostov, s čimer se spodbuja umetniško izražanje skozi visoko modo.

Tanzanit je redek in dragocen dragi kamen, ki je znan po svoji edinstveni modro-vijolični barvi. Geološko je izjemno specifičen, saj ga najdemo le na enem samem mestu na svetu – v majhnem območju ob vznožju gore Kilimandžaro v Tanzaniji, natančneje v hribovju Merelani. Zaradi omejenega nahajališča in dejstva, da ga pridobivajo le na tem območju, velja za enega najbolj iskanih in cenjenih dragih kamnov med zbiralci nakita.

Manish Malhotra je eden najbolj priznanih indijskih modnih oblikovalcev, ki je s svojim delom močno zaznamoval tako indijsko filmsko industrijo, znano kot Bollywood, kot tudi svetovno visoko modo. Znan je po tem, da tradicionalne indijske tehnike vezenja in bogate tkanine združuje s sodobnimi kroji. Njegov slog pogosto vključuje razkošne detajle, ki poudarjajo indijsko kulturno dediščino, s čimer je pomembno prispeval k prepoznavnosti indijske estetike na mednarodnih modnih pistah.

Hiderabad, pogosto imenovan 'mesto biserov', je zgodovinsko središče v Indiji, ki je bilo nekoč prestolnica mogočne države Nizamov. Mesto je znano po svoji bogati arhitekturni dediščini, vključno z ikoničnim spomenikom Charminar, in dolgi tradiciji izdelave nakita ter umetnosti. Skozi stoletja je Hiderabad postal stičišče različnih kultur, kar se odraža v njegovem edinstvenem slogu umetnosti, arhitekture in rokodelstva, ki ga danes prepoznavamo kot pomemben del indijske identitete.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
