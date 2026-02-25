Bjelogrlić izgubil potrpljenje in srbskemu vplivnežu izbil telefon iz rok

Srbski vplivnež Aleksandar Šulc je bil v preteklosti že vpleten v podobne incidente - pogosto s tistimi, ki so javno nasprotovali političnemu režimu srbskega predsednika Aleksandra Vučića . Tokrat na družbenih omrežjih kroži posnetek, na katerem sredi lokala v Beogradu pristopi k legendarnemu igralcu Draganu Bjelogrliću , kar se konča s prepirom.

Po poročanju številnih regionalnih medijev je Šulc, bolj znan pod umetniškim imenom Lepi, pristopil k Bjelogrliću, ki je nič hudega sluteč pil kavo. Nagovoril ga je z: "Kje si, lepotec?" na kar se je Bjelogrlić odzval vljudno, saj ni takoj prepoznal TikTok vplivneža, ki sicer velja za glasnega podpornika trenutne oblasti v Srbiji in razvpitega kreatorja spletnih vsebin. Sledila so številna vprašanja: "Kako si? Lep si, zelo urejen. Bi rekel, da tvoja vloga v filmu Rat uživo (Vojna v živo) opisuje prav tebe in tvojo trenutno situacijo?" Bjelogrlić ga je v tistem trenutku prepoznal in mu vrnil: "Kaj si ti, nekakšen vplivnež? Tako se pa ne bomo šli."

Temu so sledile številne nadaljnje provokacije s strani Šulca, med drugim je dejal Bjelogrliću: "Podpiral sem te, ko si nosil uniformo Republike Srbske, ampak si tudi to verjetno počel za denar," na katere se je 62-letni igralec odzival vse glasneje in vse manj potrpežljivo. Šulca je večkrat prosil, naj preneha s snemanjem, mu celo stisnil roko v pozdrav in dal vedeti, da ne bo več odgovarjal na njegova vprašanja - dokler mu ni na koncu nepotrpežljivo izbil telefona iz rok. Posnetek se zaključi, ko k Šulcu pristopi tretja oseba, tuji mediji poročajo, da je šlo za natakarja v lokalu.