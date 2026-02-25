Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Bjelogrlić izgubil potrpljenje in srbskemu vplivnežu izbil telefon iz rok

Beograd, 25. 02. 2026 13.00 pred 24 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A. J.
Incident med Draganom Bjelogrlićem in Aleksandrom Šulcem.

Družbena omrežja preplavlja posnetek, na katerem igralec Dragan Bjelogrlić izgubi potrpljenje in srbskemu vplivnežu iz rok izbije njegov telefon. Po poročanju tujih medijev naj bi šlo za javnosti dobro poznanega provokatorja in TikTokerja Aleksandra Šulca, ki je sinoči pristopil k Bjelogrliću, ga nagovarjal in pri tem ves čas snemal.

Srbski vplivnež Aleksandar Šulc je bil v preteklosti že vpleten v podobne incidente - pogosto s tistimi, ki so javno nasprotovali političnemu režimu srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Tokrat na družbenih omrežjih kroži posnetek, na katerem sredi lokala v Beogradu pristopi k legendarnemu igralcu Draganu Bjelogrliću, kar se konča s prepirom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju številnih regionalnih medijev je Šulc, bolj znan pod umetniškim imenom Lepi, pristopil k Bjelogrliću, ki je nič hudega sluteč pil kavo. Nagovoril ga je z: "Kje si, lepotec?" na kar se je Bjelogrlić odzval vljudno, saj ni takoj prepoznal TikTok vplivneža, ki sicer velja za glasnega podpornika trenutne oblasti v Srbiji in razvpitega kreatorja spletnih vsebin. Sledila so številna vprašanja: "Kako si? Lep si, zelo urejen. Bi rekel, da tvoja vloga v filmu Rat uživo (Vojna v živo) opisuje prav tebe in tvojo trenutno situacijo?" Bjelogrlić ga je v tistem trenutku prepoznal in mu vrnil: "Kaj si ti, nekakšen vplivnež? Tako se pa ne bomo šli."

Temu so sledile številne nadaljnje provokacije s strani Šulca, med drugim je dejal Bjelogrliću: "Podpiral sem te, ko si nosil uniformo Republike Srbske, ampak si tudi to verjetno počel za denar," na katere se je 62-letni igralec odzival vse glasneje in vse manj potrpežljivo. Šulca je večkrat prosil, naj preneha s snemanjem, mu celo stisnil roko v pozdrav in dal vedeti, da ne bo več odgovarjal na njegova vprašanja - dokler mu ni na koncu nepotrpežljivo izbil telefona iz rok. Posnetek se zaključi, ko k Šulcu pristopi tretja oseba, tuji mediji poročajo, da je šlo za natakarja v lokalu.

Dragan Bjelogrlić
Dragan Bjelogrlić
FOTO: AP

Ko je Šulc omenil uniformo, je najverjetneje mislil na fotografijo Bjelogrlića iz leta 1995, ki jo je igralec javnosti pojasnil že večkrat: "To so manipulacije. Ta fotografija je bila posneta med snemanjem filma Lepa sela lepo gore (Lepe vasi lepo gorijo) in gre za filmski kostum. To moram razlagati že dvajset let - ne bom več," je pred leti povedal Bjelogrlić.

Incident med Draganom Bjelogrlićem in Aleksandrom Šulcem.
Incident med Draganom Bjelogrlićem in Aleksandrom Šulcem.
FOTO: X

Incident s Šulcem se je zgodil v času, ko se 62-letni Bjelogrlić sooča s pravnomočno sodbo višjega sodišča v Beogradu, po kateri je bil novembra lani obsojen na šestmesečno pogojno zaporno kazen zaradi napada na Predraga Antonijevića, direktorja hotela v Nišu iz leta 2021. Javnost ga zato ponovno kritizira zaradi izgube nadzora nad sabo in fizičnega odziva.

Po drugi strani pa Aleksandar Šulc uživa sloves javnega provokatorja in enega najbolj zvestih pripadnikov trenutne politične oblasti. Pogosto objavlja posnetke, na katerih kritizira ljudi, ki nasprotujejo politiki trenutnega srbskega predsednika. Lansko leto je bil vpleten v številne incidente, vključno z Dijano Hrka, matero fanta, ki je umrl po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. 

Razlagalnik

Dragan Bjelogrlić je eden najbolj priznanih srbskih igralcev in režiserjev, znan po svojih vlogah v filmih in televizijskih serijah, ki pogosto obravnavajo teme vojne, nacionalizma in družbenih sprememb v nekdanji Jugoslaviji. Rodil se je leta 1966 v mestu Opovo v Srbiji. Svojo kariero je začel v mladosti, hitro pa je postal ena najvidnejših osebnosti srbske in jugoslovanske kinematografije. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta filma "Mi nismo angeli" (1992) in "Lepa sela lepo gore" (1996), za katerega je prejel več nagrad. V zadnjih letih se je uveljavil tudi kot uspešen režiser, med drugim serije "Senke nad Balkanom".

Aleksandar Vučić je srbski politik, ki je od leta 2017 predsednik Republike Srbije. Pred tem je bil premier Srbije od leta 2014 do 2017. Vučić je bil v svoji politični karieri član več strank, med drugim je bil dolgoletni vodja Srpske napredne stranke (SNS). Njegova politična pot se je začela v radikalnejših krogih srbske politike v devetdesetih letih, kasneje pa se je usmeril proti evropskim integracijam in reformam. Njegova politika je pogosto označena kot nacionalno-konzervativna, vendar si prizadeva tudi za gospodarski razvoj in stabilnost v regiji. Njegova vladavina je deležna tako podpore kot tudi kritik glede demokratičnih standardov in svobode medijev v Srbiji.

TikTok je priljubljena družbena platforma za ustvarjanje in deljenje kratkih video posnetkov. Ustanovila jo je kitajska družba ByteDance in je bila uradno predstavljena leta 2017. Uporabniki lahko ustvarjajo videoposnetke z različnimi glasbenimi podlagami, filtri in efekti, ki so običajno dolgi od 15 sekund do nekaj minut. Platforma je postala izjemno popularna med mlajšo generacijo po vsem svetu, saj omogoča hitro ustvarjanje zabavne in kreativne vsebine. TikTok je znan po svojih trendih, izzivih in viralnih videoposnetkih, ki pogosto vplivajo na popularno kulturo, modo in glasbo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
dragan bjelogrlić aleksandar šulc posnetek provokacija

'Ima umazane noge in prdi, kako lahko Selena to prenaša?'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
25. 02. 2026 13.25
Kaj ima svet od takšnih dejansko neumnih nesramnih dvoličnih nemoralnih osebkov? Kaj ima človek od tega, da spremlja in všečka takšnega človeka? Jaz osebno ne vidim čisto nobene koristi.
Odgovori
0 0
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 13.25
Enkat bo pojedu ta telefon
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
cekin
Portal
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543