Bjelogrlić izgubil potrpljenje in srbskemu vplivnežu izbil telefon iz rok

Srbski vplivnež Aleksandar Šulc je bil v preteklosti že vpleten v podobne incidente - pogosto s tistimi, ki so javno nasprotovali političnemu režimu srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Tokrat na družbenih omrežjih kroži posnetek, na katerem sredi lokala v Beogradu pristopi k legendarnemu igralcu Draganu Bjelogrliću, kar se konča s prepirom.
Po poročanju številnih regionalnih medijev je Šulc, bolj znan pod umetniškim imenom Lepi, pristopil k Bjelogrliću, ki je nič hudega sluteč pil kavo. Nagovoril ga je z: "Kje si, lepotec?" na kar se je Bjelogrlić odzval vljudno, saj ni takoj prepoznal TikTok vplivneža, ki sicer velja za glasnega podpornika trenutne oblasti v Srbiji in razvpitega kreatorja spletnih vsebin. Sledila so številna vprašanja: "Kako si? Lep si, zelo urejen. Bi rekel, da tvoja vloga v filmu Rat uživo (Vojna v živo) opisuje prav tebe in tvojo trenutno situacijo?" Bjelogrlić ga je v tistem trenutku prepoznal in mu vrnil: "Kaj si ti, nekakšen vplivnež? Tako se pa ne bomo šli."
Temu so sledile številne nadaljnje provokacije s strani Šulca, med drugim je dejal Bjelogrliću: "Podpiral sem te, ko si nosil uniformo Republike Srbske, ampak si tudi to verjetno počel za denar," na katere se je 62-letni igralec odzival vse glasneje in vse manj potrpežljivo. Šulca je večkrat prosil, naj preneha s snemanjem, mu celo stisnil roko v pozdrav in dal vedeti, da ne bo več odgovarjal na njegova vprašanja - dokler mu ni na koncu nepotrpežljivo izbil telefona iz rok. Posnetek se zaključi, ko k Šulcu pristopi tretja oseba, tuji mediji poročajo, da je šlo za natakarja v lokalu.
Ko je Šulc omenil uniformo, je najverjetneje mislil na fotografijo Bjelogrlića iz leta 1995, ki jo je igralec javnosti pojasnil že večkrat: "To so manipulacije. Ta fotografija je bila posneta med snemanjem filma Lepa sela lepo gore (Lepe vasi lepo gorijo) in gre za filmski kostum. To moram razlagati že dvajset let - ne bom več," je pred leti povedal Bjelogrlić.
Incident s Šulcem se je zgodil v času, ko se 62-letni Bjelogrlić sooča s pravnomočno sodbo višjega sodišča v Beogradu, po kateri je bil novembra lani obsojen na šestmesečno pogojno zaporno kazen zaradi napada na Predraga Antonijevića, direktorja hotela v Nišu iz leta 2021. Javnost ga zato ponovno kritizira zaradi izgube nadzora nad sabo in fizičnega odziva.
Po drugi strani pa Aleksandar Šulc uživa sloves javnega provokatorja in enega najbolj zvestih pripadnikov trenutne politične oblasti. Pogosto objavlja posnetke, na katerih kritizira ljudi, ki nasprotujejo politiki trenutnega srbskega predsednika. Lansko leto je bil vpleten v številne incidente, vključno z Dijano Hrka, matero fanta, ki je umrl po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu.
Dragan Bjelogrlić je eden najbolj priznanih srbskih igralcev in režiserjev, znan po svojih vlogah v filmih in televizijskih serijah, ki pogosto obravnavajo teme vojne, nacionalizma in družbenih sprememb v nekdanji Jugoslaviji. Rodil se je leta 1966 v mestu Opovo v Srbiji. Svojo kariero je začel v mladosti, hitro pa je postal ena najvidnejših osebnosti srbske in jugoslovanske kinematografije. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta filma "Mi nismo angeli" (1992) in "Lepa sela lepo gore" (1996), za katerega je prejel več nagrad. V zadnjih letih se je uveljavil tudi kot uspešen režiser, med drugim serije "Senke nad Balkanom".
Aleksandar Vučić je srbski politik, ki je od leta 2017 predsednik Republike Srbije. Pred tem je bil premier Srbije od leta 2014 do 2017. Vučić je bil v svoji politični karieri član več strank, med drugim je bil dolgoletni vodja Srpske napredne stranke (SNS). Njegova politična pot se je začela v radikalnejših krogih srbske politike v devetdesetih letih, kasneje pa se je usmeril proti evropskim integracijam in reformam. Njegova politika je pogosto označena kot nacionalno-konzervativna, vendar si prizadeva tudi za gospodarski razvoj in stabilnost v regiji. Njegova vladavina je deležna tako podpore kot tudi kritik glede demokratičnih standardov in svobode medijev v Srbiji.
TikTok je priljubljena družbena platforma za ustvarjanje in deljenje kratkih video posnetkov. Ustanovila jo je kitajska družba ByteDance in je bila uradno predstavljena leta 2017. Uporabniki lahko ustvarjajo videoposnetke z različnimi glasbenimi podlagami, filtri in efekti, ki so običajno dolgi od 15 sekund do nekaj minut. Platforma je postala izjemno popularna med mlajšo generacijo po vsem svetu, saj omogoča hitro ustvarjanje zabavne in kreativne vsebine. TikTok je znan po svojih trendih, izzivih in viralnih videoposnetkih, ki pogosto vplivajo na popularno kulturo, modo in glasbo.
