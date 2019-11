'Instagram playboy' Dan Bilzerian napovedal predsedniško kandidaturo

Dan Bilzerian, nekdanji profesionalni igralec pokra, ki je danes znan kot 'kralj Instagrama' oziroma 'Instagram Playboy', je za revijo TMZ povedal, da bo čez pet let najverjetneje kandidiral za predsednika ZDA. Njegovo priznanje je sledilo vprašanju, koga bi raje volil: raperja Kanyjeja Westa ali nekdanjo prvo damo Hillary Clinton. Bilzerian je odvrnil, da bi podporo veliko raje kot Clintonovi izkazal Westu ter se ob tem pošalil: ''Mislim, da se bo za kandidaturo potegoval proti meni. Bomo videli.'' Ko so ga novinarji vprašali, ali je glede svojega namiga resen, je odvrnil: ''Da, mislim, da bom imel do leta 2024 ravno dovolj časa, da uredim vse potrebne stvari.''