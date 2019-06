Instagram preplavile nespoštljive fotografije iz Černobila

Priljubljena miniserija Černobil je vplivala na številne uporabnike Instagrama, ki so začeli množično obiskovati mesto jedrske katastrofe. Na kraju nesreče je pozirala tudi Veronika Rocheva, ki je s svojimi provokativnimi slikami razburila javnost.

Zaradi izjemno priljubljene miniserije Černobil se je povišala rast rezervacij za obisk 'mesta jedrske katastrofe'. Za turiste je prizorišče nesreče odprto od leta 2011, ko so oblasti odločile, da je dovolj varno za obiskovalce. Sedaj pa so Černobil začeli obiskovati tudi številni uporabniki Instagrama, da bi objavili mesto največje tragedije v evropski zgodovini, ob tem pa so naleteli na val kritik. S svojimi provokativnimi slikami naj bi izkazali nenaklonjenost vsem ljudem, ki so izgubili življenje, zaradi nesreče v Pripjatu. Pod oznako #cherobyl na Instagramu so objavljene poleg turobnih in srce parajočih slik zapuščenih stavb tudi slike veselih obiskovalcev, ki pozirajo ali skačejo pred znakom 'mesta duhov'. Ostali uporabniki socialnih omrežij so slike oklicali za nespoštljive.

"Če iščete fotografije po lokaciji Černobil na Instagramu, lahko najdete tovrstne stvari," je čivknila ena od uporabnica družbenega omrežja. "Ne vem za druge, ampak ko jaz vidim takšen prizor, jokam več dni. Ne vem, kako lahko narediš take slike." Influencerka šokirala z golimi fotografijami

Javnost so najbolj razburile slike vplivnice Veronike Rocheve, ki je na kraju katastrofe pozirala zgoraj brez in v spodnjem perilu. Svoj navdih za slike, ki jih je objavila na svojem Instagramu, je dobila po miniseriji Černobil, za lokacijo pa je označila mesto Pripjat, kjer se je 26. aprila 1986 zgodila nesreča. Njeni sledilci so jo zasuli z negativnimi komentarji: "Ljudje so tam umrli na zelo grozljiv način, imej vsaj nekaj spoštovanja." Druga pa je dodala: "Sram te bodi."

