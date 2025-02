Instagram profil ekipe Dallas Mavericks izgubil že več kot 700 tisoč sledilcev

"Dallas Mavericksi so v samo nekaj več kot štirih urah od menjave izgubili več kot 700 tisoč sledilcev na Instagramu," je na omrežje X zapisal eden od uporabnikov in opozoril na dejstvo, da so posledice Dončićeve menjave dresa že vidne. Spomnimo, slovenski zvezdnik Luka Dončić se seli k ekipi Los Angeles Lakers.

Marca in AS v en glas: V NBA se je čas ustavil

Da gre za senzacijo in šok, se strinjajo tudi tuji mediji. Zelo čustveno so se na novico o menjavi odzvali španski mediji, saj je Dončić lep del kariere preživel prav v Španiji. "V ligi NBA se je čas ustavil. Ob koncu sobotnih tekem, tik pred tekmo vseh zvezd in le teden dni pred rokom za menjave, se je zgodila ena največjih menjav v tem stoletju. Sledili so odzivi nejevernosti, presenečenja, osuplosti," so zapisali pri drugem španskem športnem časniku As.