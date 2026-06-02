Tuja scena

'Instagram uradno': Kim objavila fotografijo z Lewisom

Los Angeles, 02. 06. 2026 08.48

E.M.
Kim Kardashian in Lewis Hamilton

Kim Kardashian je s sledilci na Instagramu delila galerijo utrinkov, ki so nastali v zadnjih tednih. Med fotografijami je tudi 'selfie' oziroma sebek, ki sta ga posnela skupaj z domnevnim partnerjem, zvezdnikom formule 1 Lewisom Hamiltonom. Mnogi uporabniki so prepričani, da je s to potezo zvezdnica 'uradno' potrdila, da sta par.

Zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian je na Instagramu objavila kopico fotografij, na katerih je večinoma sama oziroma z drugimi družinskimi člani klana Kardashian - Jenner. Največ pozornosti pa sta zagotovo pritegnili četrta in peta objava v galeriji, na katerih Kim pozira s svojim domnevnim fantom Lewisom Hamiltonom.

Kardashian in dirkač formule 1 sta 'selfie' oziroma sebek posnela med kolesarjenjem v New Yorku, pri čemer se je 45-letnica skoraj zaletela v štiri leta mlajšega domnevnega partnerja. Zabaven trenutek je objavila tako v obliki fotografije kot kratkega posnetka. Mnogi uporabniki so prepričani, da je s to potezo zvezdnica 'uradno' potrdila, da sta par.

Da je med njima vedno resneje, potrjuje tudi dejstvo, da se je dirkač nedavno družil z otroki resničnostne zvezdnice, na njuni skupni večerji pa sta bili prisotni tako njegova kot tudi njena mama.

Spomnimo, po poročanju tujih medijev se Kim in Lewis poznata že več kot deset let, a se je med njima ljubezensko zaiskrilo šele pred slabega pol leta. Decembra 2024 so se v medijih pojavila prva namigovanja o njuni romanci, saj so ju skupaj videli na novoletni zabavi v luksuznem smučišču Aspen. Od takrat so njuna srečanja postala rednejša in vedno bolj odmevna. Skupaj sta bila tudi na Super Bowlu, Kim je Lewisa spremljala na Japonskem, kjer sta z roko v roki raziskovala mesto. Prav tako pogosto skupaj potujeta, na slovitem festivalu Coachella pa sta si celo javno izkazovala nežnosti.

Razlagalnik

Lewis Hamilton je britanski dirkač formule 1, ki velja za enega najuspešnejših športnikov v zgodovini tega športa. Je sedemkratni svetovni prvak, s čimer si deli rekord za največ osvojenih naslovov prvaka v formuli 1 z legendo Michaelom Schumacherjem. Poleg svojih dirkaških dosežkov je znan tudi kot glasen zagovornik raznolikosti in enakopravnosti v motošportu.

Resničnostna televizija je zvrst televizijskega programa, ki prikazuje domnevno neresnične ali dokumentirane dogodke iz vsakdanjega življenja običajnih ljudi ali slavnih osebnosti. Kim Kardashian je svetovno slavo dosegla s serijo 'Keeping Up with the Kardashians', ki je sledila zasebnemu in poslovnemu življenju njene družine. Ta format je pomembno vplival na razvoj sodobne popkulture in način, kako danes dojemamo zasebnost slavnih oseb.

Coachella (polno ime: Coachella Valley Music and Arts Festival) je eden najbolj znanih glasbenih in umetniških festivalov na svetu, ki se vsako leto odvija v dolini Coachella v Kaliforniji. Festival je znan po nastopih vrhunskih glasbenih izvajalcev različnih žanrov, pa tudi kot pomemben dogodek za modno industrijo, saj privablja številne zvezdnike, vplivneže in ljubitelje mode, ki tam predstavljajo svoje festivalske stajlinge.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
GJ19
02. 06. 2026 10.10
Očitno obvlada stvari, kako se moškega zadovolji, druge razlage ne najdem.
HUSO BOSS
02. 06. 2026 09.20
ŽENSKA NI NIČ KAJ POSEBNEGA
