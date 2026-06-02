'Instagram uradno': Kim objavila fotografijo z Lewisom

Zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian je na Instagramu objavila kopico fotografij, na katerih je večinoma sama oziroma z drugimi družinskimi člani klana Kardashian - Jenner. Največ pozornosti pa sta zagotovo pritegnili četrta in peta objava v galeriji, na katerih Kim pozira s svojim domnevnim fantom Lewisom Hamiltonom .

Kardashian in dirkač formule 1 sta 'selfie' oziroma sebek posnela med kolesarjenjem v New Yorku, pri čemer se je 45-letnica skoraj zaletela v štiri leta mlajšega domnevnega partnerja. Zabaven trenutek je objavila tako v obliki fotografije kot kratkega posnetka. Mnogi uporabniki so prepričani, da je s to potezo zvezdnica 'uradno' potrdila, da sta par.

Da je med njima vedno resneje, potrjuje tudi dejstvo, da se je dirkač nedavno družil z otroki resničnostne zvezdnice, na njuni skupni večerji pa sta bili prisotni tako njegova kot tudi njena mama.