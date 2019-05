Princ Harry odpovedal pot na Nizozemsko: znak, da je Meghan že rodila?

V javnosti je završalo, da je vojvodinja Meghan Markle že rodila. Govorice je spodbudila tako tajnost Meghaninih zadnjih predporodnih dni kot izjava s kraljevega dvora, da bo princ Harry 8. in 9. maja obiskal Nizozemsko. Zdaj je svojo pot odpovedal – domnevno zaradi logističnih zapletov.

Čeprav sta princHarry in Meghan Markle v izjavi, objavljeni prek uradnega Twitter profila Kensingtonske palače, prosila za razumevanje ob njuni diskretnosti v zvezi z vprašanji o njunem prvorojencu in čeprav sta zatrdila, da ne bosta razkrivala nikakršnih informacij o otroku do samega trenutka poroda, javnost ni nehala ugibati, kakšnega spola bi utegnil biti njun potomec, kakšno ime bosta izbrala zanj oziroma zanjo ter kje bo porod potekal.

Predstavnik Buckinghamske palače v kratki izjavi zatrdil, da se kraljevi otrok, kljub številnim namigovanjem, še ni rodil. FOTO: Profimedia

Vplačali so tudi veliko stav, ki so pokazale, da največ ljudi meni, da bo prvorojeni otrok vojvode in vojvodinje sussekške rdečelasa deklica Diana. A namigovanja se niso ustavila zgolj pri tem: potem ko je Buckinghamska palača prek Twitterja sporočila, da bo princ Harry 8. in 9. maja letos obiskal Nizozemsko, je v javnosti završalo, da je vojvodinja že rodila. Prvič, ker naj bi bil predviden rok poroda že konec meseca aprila in drugič, ker se princ in bodoči oče prav gotovo ne bi odpravil na 'službeno' pot v dneh poroda svojega prvorojenca oziroma prvorojenke.

''Mislim, da nekaj vem,'' so bile besede prepoznavnega britanskega obraza Chrisa Evansa, ki je v svoji radijski oddaji nadaljeval: ''obstaja možnost, da je kraljevi otrok že rojen.'' Svoj namig je podkrepil s trditvijo, da je Meghanin in Harryjev dom pred kratkim obiskala kraljica Elizabetain dejstvom, da je Meghanina mama Doria tam prisotna že dlje časa. Ker govorice, kot kaže, ne pojenjajo, se je oglasil predstavnik Buckinghamske palače, ki je v kratki in jedrnati izjavi za CBS News povedal: ''Otrok se še ni rodil.''

Po pisanjuThe Telegrapha pa je bodoči oče zdaj odpovedal svojo pot na Nizozemsko, po besedah predstavnika vojvode in vojvodinje susekške zaradi logističnih zapletov v zvezi s potovanjem. Kraljeva družina o rojstvu otroka še vedno molči. Medtem pa v britanskem mestu Windsor že intenzivno potekajo priprave na prihod kraljevega otroka, ki se mu nasmihajo zelo majhne možnosti, da bi kdaj postal prestolonaslednik. Je namreč komaj sedmi v vrsti za kraljevo krono: pred njim pa so še princ Charles, princ William, princ George, princesa Charlotte, princ Louis in njegov oče, princ Harry.

Intenzivne priprave v Windsorju FOTO: Profimedia