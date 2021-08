Intenzivno druženje Jennifer in Davida: ali sta par?

Ameriški mediji so se vsepovprek razpisali, da naj bi se Jennifer Aniston in David Schwimmer vedno več družila in da naj bi se med njima razvil globlji odnos. Po tem, ko sta na snemanju najnovejše oddaje o Prijateljih priznala, da sta bila v času snemanja serije zagledana drug v drugega, sta svoji simpatiji očitno ponudila drugo priložnost.

icon-expand Jennifer Aniston in David Schwimmer FOTO: Profimedia Jennifer Aniston in David Schwimmer sta oboževalce Prijateljev pred dobrimi tremi meseci razveselila s simpatično izjavo, da sta bila v času snemanja prvih sezon zagledana drug v drugega, a simpatiji takrat nista dala prave priložnosti. Dodala sta, da se za naslednji korak takrat nista odločila, saj nista želela ogroziti dobrih odnosov, kar bi lahko vplivalo tudi na končni izdelek – 10 sezon ene najbolj priljubljenih humorističnih serij. Zdaj pa ameriških mediji pišejo, da naj bi simpatiji znova dala priložnost, saj naj bi na ponovnem snemanju spet začutila, da je privlačnost med njima še kako živa. Kot je za Fox News povedal neimenovani vir, naj bi zvezdnika veliko skupnega časa preživljala pri Jennifer v Santa Barbari, kjer ima svoj vinograd, skupaj naj bi kuhala večerje in se zabavala ob kapljici rujnega. "Nenehno sta skupaj, veliko se pogovarjata, veliko smejita," je povedal vir: "Jasno je, da je kemija med njima še vedno prisotna." icon-expand Prijatelji FOTO: iMDB Ko je ekipa Prijateljev oboževalce maja razveselila z novo oddajo, so jih presenetili tudi z novimi informacijami, ki prej še nikoli niso prišle v javnost. Ena teh je tudi kemija med Anistonovo in Schwimerjem. David je priznal, da je bil 'zatreskan' v Jennifer, ta pa je dala jasno vedeti, da je bila zadeva obojestranska. "Bila sva si zelo všeč," je Schwimmer povedal na snemanju in dodal: "A vedno je bil eden od naju v zvezi, zato te meje nikoli nisva prestopila."