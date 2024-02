Internet nad Usherja zaradi 'spogledljivega' nastopa z Alicio Keys

Zvezdnik Usher je med polčasom na Super Bowlu dostavil spektakularen glasbeni nastop, ki ga je obljubil in je bil dolgo pričakovani trenutek na tekmi med ekipama Chiefs Kansas City in San Francisco 49ers. Ob njegovih največjih uspešnicah so se mu na odru pridružili številni glasbeni gosti, med njimi tudi pevka Alicia Keys. Najprej sta zapela skupaj pesem My Boo in navdušila, nato je sledila se izvedba If Ain't Got You.