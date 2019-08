Turška Angelina Jolie: Vse se spremeni v petih minutah

Ko je Hilal Altınbilek, ki se jo je prijel vzdevek turška Angelina Jolie, stopila v prostor, sem v hipu začutila njeno pozitivno energijo. S simpatično igralko z nalezljivim smehom sem se pogovarjala v turškem kraju Adana, kjer mi je med drugim zaupala, kako se razume s soigralci serije Vedno tvoja in kako je bilo snemati prizor s kačo.

Že pri rosnih 17 letih, ko je odigrala prve vloge, je turška igralka Hilal Altınbilek pritegnila pozornost zaradi svojega videza. Zaradi polnih ustnic in dolgih rjavih las so jo hitro začeli primerjati s hollywoodsko igralko Angelino Jolie. O njeni lepoti sem se prepričala na štiri oči, o tem ni dvoma. Je pa še ena lastnost, mimo katere ne moremo in to je njena neverjetna energija ter iskren in nalezljiv nasmeh, ki ji je med intervjujem večkrat ušel.

Hilal Altınbilek v seriji Vedno tvoja igra nesrečno zaljubljeno Züleyho. FOTO: POP TV

Hilal v turški uspešniciVedno tvoja(v originalu Bir Zamanlar Çukurova) igra skromno šiviljo Züleyho, ki je nesrečno zaljubljena in je za ljubezen žrtvovala vse. Ker se zgodba dogaja v 70. letih preteklega stoletja, je simpatična Turkinja pri pripravah na vlogo za pomoč prosila kar babico. Med drugim je opazila, da so tudi odnosi med moškim in žensko precej drugačni: "Zagotovo so bili odnosi včasih bolj globoki. Čustva so bila bolj resnična in lažje razumljiva v 70. letih. Zdaj so odnosi zelo zelo drugačni, spreminjajo se na slabše, nazadujejo. In kolikor napreduje tehnologija, tako se spreminjajo tudi čustva."

Pravi, da se z vsemi na snemanju odlično razume in da je zelo lahko delati z igralcem Uğurjem Güneşom, ki igra njeno veliko ljubezen Yılmaza. "Med igro je zelo je sproščen in to sproščenost prenese tudi na soigralca," pove za 24ur. com svoje mnenje. Delati z Vahide Perçin je velika priložnost za vsakega igralca, tako iz vidika igralstva kot deljenja njenih izkušenj, meni Hilal, ki je ena redkih, ki jo je doletela ta čast: "Zelo sem srečna, da lahko delam z Vahide."

V seriji je 28-letna Hilal posnela tudi nek prizor s kačo. Kot je povedala, ni šlo za pravo kačo in da je bil to eden najlažjih prizorov. Med drugim pa uživa tudi med snemanjem prizorov z dojenčkom: "Že v prejšnji vlogi sem igrala mamo. Nimam še otrok, ampak materinstvo je zame zelo lahko razumljiv občutek. Ne vem, kako bo, ko bom imela tudi sama otroka. Tudi gledalci komentirajo, da tako čutijo, kar me zelo osrečuje. V vlogi mame se zelo dobro počutim in mislim, da znam to tudi dobro odsevati v prizorih." Nekaterim je bila slava položena že v zibelko, spet drugi si jo močno želijo in hrepenijo po njej, medtem ko se do nekaterih priplazi kar sama: "Kaj mi pomeni slava?Mislim, da slava nima slabe strani, samo na počitnice moraš včasih nekam daleč (smeh)," doda še za konec.