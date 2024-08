Blake Lively je zadnje dni tarča številnih kritik. V luči promocije novega filma z resno problematiko je zvezdnica velikokrat izpadla brezbrižno, celo neprijazno do novinarjev. Po spletu pa je sedaj zaokrožilo več posnetkov starih intervjujev, ki potrjujejo, da je imela igralka že v preteklosti težave s svojim odnosom. "Intervju z Blake Lively, zaradi katerega sem želela dati odpoved," je nadvse neprijeten pogovor iz leta 2016 naslovila novinarka Kjersti Flaa in na spletu objavila štiriminutni intervju z nejevoljno zvezdnico.

Blake Lively, soproga igralca Ryana Reynoldsa, je številna leta veljala za simpatično in neproblematično zvezdnico. A igralka je zadnje dni tarča številnih kritik. Vse se je začelo s promocijo filma Konča se z nama, ki kljub lahkotnejšem žanru naslavlja resno problematiko nasilja nad ženskami. In če se režiser filma ter igralec Justin Baldoni tega zaveda, se za Blake zdi, da vse skupaj oglašuje lahkotnejše in se neprijetnim temam spretno izogiba. V nekaj intervjujih je igralka do novinarjev izpadla celo neprijazno.

Po spletu je sedaj zaokrožilo več posnetkov starih intervjujev, ki potrjujejo, da je imela igralka že v preteklosti težave s svojim odnosom do predstavnikov sedme sile. Pozornosti javnosti je bi deležen predvsem intervju iz leta 2016, ki ga je na družbenem omrežju YouTube objavila novinarka Kjersti Flaa. "Intervju z Blake Lively, zaradi katerega sem želela dati odpoved," je nadvse neprijeten pogovor naslovila novinarka in na spletu objavila štiriminutni intervju z nejevoljno zvezdnico. Novinarka je z Blake Lively in njeno soigralko Parker Posey pogovor opravila med promocijo filma Kavarniška gospoda (Café Society), le nekaj dni po tem, ko je Blake Lively naznanila, da je noseča. Novinarka je pogovor zato začela s čestitko, a hitro doživela hladen tuš. "Čestitke za tvoj mali trebušček," je prijazno dejala novinarka, nejevoljna Blake pa ji je odgovorila: "Čestitke tebi za tvoj trebušček." Na posnetku je moč videti, kako neprijetno se je novinarka, ki seveda ni bila noseča, ob tem počutila. Igralka je nato večji del pogovora ni pogledala v oči, temveč med odgovarjanjem gledala v smer svoje soigralke, ki je napeto situacijo s šalami sicer želela razbiti. Ko je novinarka film Woodyja Allena označila za "vizualno osupljivega" in vprašala, ali člani zasedbe uživajo v modi, jo je Livelyjeva znova subtilno kritizirala. Ne da bi pogledala novinarko, se je obrnila k soigralki in dejala: "Vsi se želijo pogovarjati o oblačilih, vendar se sprašujem, ali bi vprašali moške o oblačilih." Potem ko je novinarka vztrajala, da bi to vprašanje postavila tudi igralcem, sta se Livelyjeva in Poseyeva med seboj pogovarjali o najboljših oblekah svojih soigralcev, pri tem pa iz pogovora popolnoma odrezali novinarko. Uporabniki na spletu so igralko hitro zasuli s kritikami, novinarko pa pohvalili, da je kljub vsemu ostala zbrana in profesionalna.