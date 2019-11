Iranska lepotica po najvišji stopnji Interpolove tiralice prejela azil

Filipinska vlada je nekdanji miss Irana in kritičarki iranskega režima Bahareh Zare Bahari dodelila azil, potem ko je v strahu za lastno življenje preživela štiri tedne na letališču v Manili. V državo namreč zaradi Interpolovega rdečega obvestila oziroma najvišje stopnje tiralice ni mogla vstopiti, čakanje na azil pa je preživela v majhni sobici brez vrat in sanitarij. Če bi jo filipinska vlada deportirala v Iran, bi jo tamkajšnje oblasti najverjetneje usmrtile. Po treh tednih bivanja na letališču je na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem je spregovorila o tem, kako je čakanje v takšnih razmerah načelo njeno duševno zdravje in kako se boji, da niti ob vstopu v Filipine ne bo popolnoma varna pred iranskim režimom. Oblasti je pozvala, naj ji vsaj začasno omogočijo varno zatočišče, preden zaprosi za azil v drugih državah.