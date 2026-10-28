Iranskemu režiserju Džafariju Panahiju novih pet let zapora

66-letni režiser Džafari Panahi se je v začetku aprila vrnil v svoj rodni Iran. "Prejšnji teden mi je moja stranka sporočila, da so mu zamrznili bančne račune," je Mostafa Nili še povedal za časopis in dodal, da so njegove poizvedbe pri sodišču razkrile, da so Panahija obsodili v odsotnosti.

Iransko sodstvo je že prej slavnega režiserja zaradi propagande proti sistemu obsodilo na leto dni zapora. Sodišče je kot glavni dokaz navedlo njegov na skrivaj posneti film Bila je samo nesreča. Panahijev moralni triler je leta 2025 na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu prejel zlato palmo. Film je tudi prejel nominacijo za zlati globus in oskarja.

Panahi že leta velja za vidnega kritika iranskih oblasti. V iranskem zaporu je bil že od julija 2022 do februarja 2023. Poleg tega v Iranu zanj že več let veljajo omejitve pri poklicnem delu in potovanjih.